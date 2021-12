Arról, hogy mit tehetünk az élelmiszer-pazarlás ellen a mindennapokban, az Aranyos- apátiban élő Maklári Sándornét kérdeztük. Olgi néniről többször írtunk már: a nyugdíjas pedagógus 14 éve írja gasztronómiai blogját, melyen a receptek és fotók mellett praktikákat és hasznos tudnivalókat is megoszt a követőivel. Süt, főz, és mindent üvegbe zár, ami a kertjében megterem. Azt mondja, ételt soha nem dob ki, mert ami nem fogy el, azt egy újabb ételhez felhasználja, és amit csak lehet, komposztál. Nem feledkezik meg a szelektív hulladékgyűjtésről sem: a konyhában a szerves hulladékot egy, a konyhaszekrény ajtajára akasztott hulladékgyűjtőbe teszi. – Ma például kolbászos krumplilevest főztem, amihez a pár napja sütött kacsa pecsenyelevét használtam fel és a töltött káposztához felbontott paradicsomlevet, amiből jócskán maradt és amit így nem kellett kiöntenem. A zöldségek héját is felhasználom: alaplevet készítek belőlük, és fagyasztótasakokban tárolom, amikor pedig szükség van valamelyikre, csak előveszem, és már mehet is a készülő ételbe, de ugyanígy járok el a levesekkel is. Kenyeret nem veszek, hiszen itthon sütöm, és ha nem fogy el, megszárítom, lereszelem: tökéletes prézli lesz belőle. Sok gyümölcsöt aszalok, és mert rengeteg zöldség és zöldfűszer is terem a kertben, delikátot s zöld fűszerport is csinálok. Ezekbe beleteszem a sárgarépát, petrezselymet, zellert, metélő fokhagymát, hagymaszárat és a zöldfűszereket, ezeket az egész család nagyon szereti.