A szakember arról is beszélt, hogy hosszúságban is lehet különbség a különböző kutyaruhák között, és olyan is kapható, amely az állat egész testét betakarja. Sőt, a kan és a szuka kutyáknak külön kaphatóak kabátok: az előbbinek szánt darabok kialakításánál arra is figyeltek a tervezők, hogy semmi ne zavarja a „kis dolog” elvégzését, utóbbi pedig jobban védi az állat hasát. A választásnál arra is érdemes figyelnünk, hogy megfelelő legyen a méret, illetve arra is gondolunk kell, hogy nem mindegyik kutyus reagál ugyanúgy egy ruhácskára: a gazdi választhat egy téliesített hámot is, melyet direkt olyan kis kedvencekre gyártanak, melyek nem tűrik meg magukon a klasszikus kutyakabátot.