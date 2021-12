Ez a típusú fájdalom akkor jelent veszélyt, ha a hátterében egy vérrög kialakulása áll. Erről a betegségről már bizonyosan sokan hallottak, ez a mélyvénás trombózis. Kialakulása hosszú mozdulatlanság vagy egy helyben ülés után a legvalószínűbb. Ilyen kiváltó ok lehet például egy betegség okozta mozgásmentes tartós ülés, fekvés vagy akár egy hosszú repülőút. Fokozza a kialakulás valószínűségét, ha a végtagon a vénák rendellenesen tágultak, azaz egyidejűleg a visszérbetegség is jelen van. Amennyiben valóban trombózis van a tünetek hátterében, a fájdalom felállás után és járás közben általában fokozódik. A fájdalomhoz gyakran társul az érintett láb duzzanata. A végtag rendszerint enyhén piros, érzékeny, és összehasonlítva a másik oldali, egészséges végtaggal, azt látjuk, hogy a körfogata is nagyobb. Ha a fenti tünetek együtt jelentkeznek, nagy valószínűséggel mélyvénás trombózisról van szó. Ebben az esetben pedig elengedhetetlen a vérrög gyors eltávolítása, mielőtt az a vérárammal elsodródna, és más területen elzárva a keringést, tragédiát okozna. A mozgás ebben az esetben tilos. Ne is próbáljon besétálni a kezelőorvoshoz, azonnal hívjon segítséget!