A hagyományok ápolása, a tiszadobi értékek népszerűsítése érdekében alakult meg az Andrássy Kulturális, Turisztikai és Természetvédő Egyesület. Benedek Péter elnök fontosnak érezte, hogy legyen egy lovas tagozat is, csakhogy a községből és a környékről nem voltak jelentkezők. Mivel az egyesületnek az ország több pontján Nyíregyházán, Debrecenben, Budapesten is – vannak tagjai, így a Dámalovasok is olyan tizenéves leányok, akik a főváros környékén élnek.