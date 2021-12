A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetsége is szeretne kedveskedni a gyermekeknek, s felajánl harminc ajándékcsomagot olyan rászoruló fiataloknak, akik most ismerkednek meg a horgászattal. Bár ez most egy megyei kezdeményezés, de szeretnék jövőre országos programmá kibővíteni.

A megyei szövetség várja a hozzátartozó felnőttektől vagy ismerősöktől az olyan kis horgászok nevét, akik örülnének a felajánlott ajándékcsomagnak, ami egy komplett horgászfelszerelést tartalmaz. A javasolt nevet a [email protected] címre kell elküldeni.

Ez a jótékonysági akció nem ér véget karácsonykor, folyamatossá szeretnék tenni, hogy segítsék a rászoruló horgászpalántákat, ezzel is segítve a horgászok utánpótlását. A megyei szövetség várja olyan horgászegyesületek, horgászboltok, vállalkozók, magánszemélyek csatlakozását az akcióhoz, akik örömet szeretnének szerezni a rászoruló fiataloknak. A felajánlott már feleslegessé vált, de még jó állapotban lévő horgászfelszereléseket is eljuttatják az ifjaknak. Az adományt is az előbbi e-mail címen kell jelezni.