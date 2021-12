A kutatás azért különleges, mert teljes komplexitásában tárja fel a vízi élőlényközösségekben – algák, hínárnövények, csigák – azokat a háttérfolyamatokat, melyek révén egyes élőlénycsoportok képesek teljesen kiszorítani másokat, és ezzel fenntartani stabil állapotukat. Ezek a jelenségek a vízi ökológia tudományterületén évtizedeken át csak az elméletek szintjén, matematikai modellek formájában léteztek, ám nekik sikerült nem csak kísérleti úton, hanem terepi eredményekkel is teljes mértékben bebizonyítani azokat. A kutatás sikere immár az országhatárt is átlépte: az ökológia tudományterület egyik legrangosabb nemzetközi folyóiratában, a világrangsor legfelső 10 százalékába tartozó Ecosystemsben Gergőnek egy első és egy második szerzős cikke is napvilágot látott. Prof. dr. Szabó Sándor úgy fogalmaz: Gergő példája azt mutatja, hogy jó ötletekkel, kitartó munkával és megfelelő mentorálással a tudományos kutatások terén akár nemzetközi sikereket is elérhetnek az egyetem hallgatói.