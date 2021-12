Egy-egy település földrajzi fekvése gyakran meghatározó abban, hogy sok lakója hódol a horgászat szenvedélyének. Szerencsés helyzetben van Tiszavasvári, hiszen a közelben folyik el a Tisza, szinte a kertek alatt hullámzik a Keleti- és a Nyugati-főcsatorna, s a város büszkélkedhet még a Kacsás horgásztóval is. Így aztán nem véletlen, hogy a városban felnevelkedett Fülöp Adrián Máté is elkötelezte magát ezzel a hobbival még gyermekkorában.

Amíg be nem fagy a folyó

– Olyan hatéves forma legényke lehettem, amikor nagyapám megismertette velem a horgászatot, s onnantól kezdve szinte folyamatosan horgásztam. Először egy kis kanálisnál kezdtem, aztán az évek múlásával végig­horgásztam a környező vizeket a két főcsatornától kezdve a tavakon át az élő Tiszáig – elevenítette fel lapunk ­kérésére a régi emlékeket Fülöp Adrián Máté, aki napjainkban Szorgalmatos polgármestere.

– Az utóbbi években a ragadozó halak megfogása jelenti a számomra a kihívást, az élő Tiszán szoktam harcsázni, süllőzni. Nincs állandó helyem, szeretem a változatosságot, gyakran az időjárási körülmények határozzák meg, hogy éppen melyik partszakaszon pergetek, ugyanis a ragadozókra ezzel a módszerrel horgászom. Korábban volt csónakom, de kétszer is ellopták, így aztán maradok a parton. Bár több órán keresztül dobom-húzom a wobblert, mégsem fáradok el. A pergetésben az a jó, hogy ezzel a módszerrel egész évben lehet horgászni, egészen addig, amíg be nem fagy a folyó. Még az sem baj, ha árad a Tisza, az árhullám a halakat kitolja a part közelébe. A zavaros víz ellenére is lehet pergetni, mert bár a wobbler mozgását nem látja, de megérzi a hal. Télen az egyik barátom csónakjából szoktam pergetni: beülünk, pergetünk, kapásra várunk és fagyoskodunk, de a leg­gyakrabban csak fagyoskodunk. Szeretek télen menyhalazni is – mesélte megyénk legifjabb településének első számú embere. Amikor még volt csónakja, kuttyogatott is a folyón, az egyéni rekordja egy 52,5 kilogrammos harcsa. A legnagyobb megfogott ponty 14 kilogramm körüli lehetett, a süllő pedig 12,5 kg súlyú volt.

A legjobb ötletek

– Igaz, mióta polgármesterként dolgozom, egyre kevesebb idő jut a horgászatra. Előfordult, hogy éppen csak kipakoltam a parton, azonban jött egy fontos telefon, hogy azonnal induljak haza, így aztán pakolhattam is össze, s irány Szorgalmatos. Sokat gondoltam már arra, hogy otthon hagyom a telefont, de nem tehetem meg, mert bármikor lehetnek olyan halaszthatatlan ügyek, hogy szükség van a személyemre vagy az aláírásomra. Mindig adódik valami, amit hirtelen el kell intézni egy olyan kis faluban is, mint Szorgalmatos. Amikor még nem voltam a falu vezetője, kimentem hajnalban a folyóhoz, s ott voltam késő délutánig. Most pedig jó, ha háromnegyed órát, másfél órát el tudok tölteni a parton. Nem vágyom más vizek után, nekem a Tisza tökéletesen megfelel.

– A folyó az én nagy szerelmem, természetesen a feleségem után. Szeretem a csendet, a nyugalmat, a természetben jókat tudok gondolkodni, mert fejben a vízparton is folyamatosan dolgozom, olyankor jönnek a legjobb ötletek. Bár szívesen töltenék több időt a horgászattal, nem bosszankodom, amikor hirtelen abba kell hagynom, hiszen szeretek a kis falum közösségéért dolgozni, tudtam, mire vállalkozom, amikor jelöltettem magam polgármesternek – tette hozzá befejezésül Fülöp Adrián Máté. MML

Borítókép: Egy termetes süllő a zsákmány | Fotó: Fülöp Adrián Máté archívuma