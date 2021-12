Kedves vendéget fogadtunk szerkesztőségünkben szerdán: az a Szabó László kopogtatott be hozzánk, akiről nemrégiben írtunk csupa örömteli dolgot. Laci bácsi az idén töltötte be a 90. életévét, ünnepli a 65. házassági évfordulóját, és hűsége lapunk esetében is párját ritkító, hiszen 55 éve előfizetőnk.

A lap eszmei érték



Ezt köszöntük meg neki, és beszélgettünk egy jót családról, egészségről, ünnepi készülődésről és úgy általában az élet nagy dolgairól. Aktív korszakában 40 évet töltött el a kiskereskedelemben, többségében üzletvezetői poszton. A nyíregyházi református egyházközösséget 30 éven át szolgálta presbiterként.



– Készülünk az ünnepekre, szűk családi körben, de nem fog hiányozni az asztalról a halászlé, a töltött káposzta, a mákos és a diós bejgli sem. Sokszor emlékezünk arra, hogy régen ilyenkor már hó lepte be a tájat, a várost, kántálni indultunk. Nagyot változott a világ – merengett el egy kicsit, míg fellapoztuk a korabeli újságokat.



– Nekem a reggel a Kelet-Magyarországgal kezdődik 55 éve, ezen nem változtatok azóta sem. Van olyan írás, amit egy nap többször is elolvasok, mert annyira érdekes, tartalmas vagy szép. Szerintem minden családnak olvasnia kellene a lapot, mert annyi hasznos és friss információ van benne megyénkből, az országból és a világból is. Én ezt nem anyagi, hanem eszmei értéknek tekintem – fogadtuk köszönettel az elismerő szavakat Laci bácsitól, aki játszani is szeret, most is „harcba szállt” a milliós előfizetői nyereményekért.



Mi pedig csodálattal néztük, milyen fantasztikus harmónia, béke, életenergia és élet­öröm árad belőle ma is. Mi a titka? – faggattuk, de csak így válaszolt: „Az életet megéltem, a harcot megharcoltam, a hitemet megtartottam. Isten törvényei szerint éltem”. Ma is minden este elmondja az imát: ettől erős lelki támaszt kap.



Arról is mély békével beszélt, hogy leginkább már az emlékekből él, ezért fogadta születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere emléklapját. Most szerkesztőségünk is gyarapította a becses emlékek sorát.