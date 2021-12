– Már az adventi időszak, a ráhangolódás, a felkészülés ideje is nagyon fontos számomra, s gyermekkorom óta a legszebb ünnepem a karácsony – vallja be Tóth Attila alezredes, és amikor a legszebb, legmaradandóbbról kérdezzük, a 14 évvel ezelőttit említi, amikor már a december 16-án megszületett kislányukkal, Petrával együtt ünnepeltek.

A kapitány főzi a halászlevet

– Alapos ember vagyok, így egész évben figyelek arra, hogy egy-egy elejtett szóból, mondatból kiderítsem, ki mire vágyik igazán, és soha nem hagyom az utolsó pillanatra az ajándékok beszerzését, ahogy nem hiányozhat a fa alól az a meglepetés sem, amit személyesen készítek el – avat be az ünnepük rejtelmeibe Nyíregyháza rendőrkapitánya. Nemcsak a fenyőfadíszítésből veszi ki a részét – elkötelezett környezetvédőként műfenyőjük van, éppen most 20 éves –, hanem a kihagyhatatlan halászlevet is ő főzi meg, amiből természetesen jut a családtagoknak és barátoknak, akikkel közösen ünnepelnek.

– Vadászni is szoktam, így amikor vad kerül a szépen megterített karácsonyi asztalra, az is az én kezem munkája, amúgy a feleségem a konyhafőnök – mondja az alezredes, aki hivatása miatt kevés időt tud együtt lenni a szeretteivel, azonban arra mindig figyel, hogy a közösen töltött órák és napok tartalmasak legyenek, a szeretetről szóljanak, akkor is, ha nincs karácsony.

– Néha megkapom, hogy én nem is örülök az ajándéknak, pedig legbelül nagyon, mégis sokkal jobban szeretek adni, másoknak örömöt szerezni – jegyzi meg Tóth Attila, aki vidéken nőtt fel, ahol az éjféli mise is az ünnep elmaradhatatlan része volt, s maradt a mai napig. A rendőr az év minden napján, a nap 24 órájában szolgálatban van, rend­őrkapitányként, egyszemélyű felelősként pedig fontos, hogy karácsonykor is tudja, mi történik a kapitányság területén. – Van egy régi szokásom, egy olyan meglepetés, amit az idén sem hagyok ki, s bízom benne, hogy ezzel vília estjén most is sikerül örömöt szerezni – mondja sejtelmesen az alezredes, és mi már tudjuk, mi lesz a kedves gesztus, de – érthető módon – nem árulhatjuk el.

Önkéntes karácsonyfaőrség

– Békés, bár mozgalmas ünnepek elé nézek. Nem utazunk sehová, érkeznek viszont a gyermekeink – Boglárka és Virág – családostól. Bogiékkal jön a lassan kétéves unokánk is, így a kacsasütés mellett vállalnom kellett az önkéntes karácsonyfaőrséget is. Ám ezt az ünnepek elmúltával átadom a lányaimnak. A két vőmmel ugyanis az ünnepek közt elvonulunk menyhalazni. Az öcsém olcsvaapáti házában gyűlünk össze az ópályi, meg a kömörői cimborákkal, hogy megvallassuk a Tiszát, esetleg a Szamost. A parton rakunk egy jó nagy tüzet, elővesszük a sütnivaló húsokat, szalonnákat, s megbontunk egy, de az is lehet, hogy két kömörői szilvapálinkás üveget, és várjuk a kapást. Ami persze nem lesz, de ehhez mi már hozzá vagyunk szokva. A szilveszter és az újév már munkával telik: be kell fejeznem ifjúsági regényemet, melynek címe Lógóhegy – mondta Balogh Géza megyei Prima-díjas újságíró.

Magas és terebélyes fenyőfa

– Már a hónap elejétől, ahogy előkerülnek a karácsonyi lakásdekorációk, elkezdődik nálunk az ünnepekre hangolódás. December első felében közös mézeskalácssütő hétvégét is tartunk a húgomékkal, gyermekeinkkel és a barátnőkkel – mondta a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. Párkányiné dr. Csurka Edina hozzátette, mindig magas és terebélyes fát választ karácsonyra, mert ez idézi fel a kedves gyermekkori karácsonyi emlékeket.

– Kisgyermekként azt hittük, hogy a karácsonyfát is a Jézuska hozza. Számunkra a színes gömbökkel, mesefigurákkal, meleg fényű, hópihés égősorral díszített karácsonyfa volt az ünnep legfontosabb „kelléke” – emlékezett vissza a főtitkár, majd beszélt az idei karácsonyi programról is.

– A szentestét a szüleimnél tartjuk, együtt lesz az egész család, a nagyszülők, gyerekek, unokák. A férjem Budapesten élő szülei is velünk töltik a karácsonyt. Az ünnepek alatt találkozni fogok még az unokatestvéreimmel is – sorolta Párkányiné dr. Csurka Edina, aki a menüről elmondta, az ilyenkor megszokott karácsonyi ételek kerülnek majd az asztalra, az ajándékok zömét pedig online szerezte be.