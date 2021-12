A véradások fontosságát nem elég hangsúlyozni, tiszteletet és megbecsülést érdemelnek mindazok, akik karjukat nyújtják, hogy segítsenek a rászorulókon. Első alkalommal hirdet és szervez véradást az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete december 16-án Nyíregyházán a Vadászok a Civilekért Véradó Mozgalom keretében.

Bárki lehet nehéz helyzetben

– Emberi természetünkből fakad, hogy sajnáljuk az elesetteket és a betegeket, de akkor érezzük át igazán a helyzetüket, amikor már velünk is történt valami. Nincs ez másként a véradással sem. Bár rendszeresen hallhatjuk, hogy milyen pótolhatatlan és életmentő a vér, mégis mindig van valami, ami éppen fontosabb a számunkra, mint a véradás. A vér nem pótolható gyógyszerekkel és műtéti megoldásokkal, vagyis aki vért ad, az szó szerint életet ad – mondta lapunknak Fazekas Gergely, a megyei Vadászkamara titkára.

– Tudta ezt korábban is minden vadásztársunk, azonban akkor döbbentünk rá a néhány deciliter vörös színű folyékony szövet fontosságára, amikor a közelmúltban a vadásztársadalmunk egyik jól ismert és megbecsült tagja szorult vérre. Akkor értettük meg, hogy bármelyikünk kerülhet ilyen helyzetbe, sőt nemcsak mi, hanem szeretteink, családtagjaink is. Ezt felismerve kereste a megyei Vadászkamara a lehetőséget, hogy a példamutató összefogásra képes vadászokat vér­adásra biztassa, ezzel is segítve a vérre szoruló honfitársainkat. S ahogyan a mondás tartja: ahol a szükség, ott a segítség.

– Mint ugyanis megtudtuk, az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete már 2006 óta minden évben megszervezi a véradást a tagjai között. S nemcsak megszervezi, hanem az évek során nevet is adott neki, s ennek az önzetlen nemes cselekedetnek kivívta a rangját is. Így született meg a Vadászok a Civilekért Véradó Mozgalom, melyhez ebben az évben a Szabolcs megyei Vadászkamara is csatlakozott – folytatta a kamara megyei titkára.

A Vadászkamara székházában

– A mozgalmat elindító Somogy megyei Vadászkamara partnerként tekint ránk és tárt karokkal fogadta csatlakozási szándékunkat. A Vadászok a Civilekért Véradó Mozgalom célja már alakulásakor is egyértelmű volt: a vadászok a karjukat nyújtva, a vérüket adva segítik a társadalom rászoruló tagjait. Bár az esetek nagy részében ismeretlen a vér útja, de hisszük, hogy jelentősen hozzájárulhatunk beteg embertársaink műtéteihez, kezeléseihez, vagy akár életeket is menthetünk. A Somogy megyei kezdeményezés kiállta az idők próbáját, hiszen eddig ott 1 100 vadász nyújtotta önzetlenül karját, bizonyítva ezzel önfeláldozását és együttérzését. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében december 16-án a megyei Vadászkamara Muskotály utcai székházába 10 órától várjuk mindazokat a vadásztársakat, akik segíteni szeretnének. Bízom benne, hogy megyénk vadászai is nagy számban fognak részt venni a véradáson.