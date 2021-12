– Egyedül a pénztárca vastagsága szab határt annak, ki milyen minőségű és mennyiségű halat kíván megvásárolni – mondta el lapunk érdeklődésére Hajdu László, a nyíregyházi Hajdu-féle Halbolt tulajdonosa.

– Sajnos tavaly óta drágult a táp, a víz és a villany is. A termelők ezeket a megemelkedett költségeket továbbadják a kereskedőknek, így mi is a tavalyinál csak drágábban tudjuk adni a halat. Az előző évihez képest 10-20 százalékos áremelkedést is tapasztalunk. 2020 decemberében 1000 forintért tudtam eladni a ponty kilóját, idén 950 és 1000 forint között veszem meg a tóparton élő súlyban, a ragadozókat pedig 2500 és 3500 forint között. Ehhez még hozzájön a szállítás, a tisztítás. Aki meg tudja fizetni, most kilónként öt és hatezer forint között tudja megvenni a pucolt harcsát.

Tavalyhoz hasonlóan az üzletben az idén is fognak halászlevet árulni.

– Nem mindenki áll neki a konyhában megfőzni a halászlevet akár idő, akár kedv hiányában. Tavaly ezer adagot főztem le és mind elfogyott. Úgy döntöttem, ismét odaállok a kondérokhoz. December 22-én kezdem a főzést és 24 óra múlva hagyom majd abba. Most egy edénnyel többet használok, így a terv az, hogy legalább 1200 adagot főzzek le. Nem spórolok a passzírozott hallal, 200 literhez 45-50 kiló szétfőzött halat adok majd.

Már érdeklődnek

A kínálati oldalon már célegyenesben vannak a kereskedők, és a jelek szerint már a vevők is elkezdték beszerezni a karácsonyi asztalra a halakat.

– Száz mázsa pontyot és 40 mázsa harcsát kötöttem le az ünnepi időszakra, így attól nem kell tartani, hogy valakinek nem jut hal – árulja el Hajdu László.

– Ha valamennyi mégis megmaradna, akkor azok a halak a saját tavamban telelnek majd át, hogy tavasszal is tudjak mit kínálni a vevőknek. Sokan már előre leadták a rendeléseiket, de azok sem maradnak hoppon, akik a piacon járva térnek be hozzánk. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva a hét végén hatalmas lesz a forgalom, akkor a vevőink egy része nem tudja majd elkerülni a sorban állást. Azt javaslom, aki teheti, még hét közben vásároljon be, mert a hal a fagyasztóban remekül eláll az ünnepekig. Úgy készülünk, hogy mostantól nem zárunk be délután két órakor, hanem mindaddig nyitva tartunk, amíg jönnek a vásárlók. A hét végétől két helyen árusítunk majd és az ünnepek előtti napokban ezt felemeljük háromra, mert tudjuk, nagyon sokan csak az ünnepek előtti napokban tudnak arra időt szakítani, hogy az ételek alapanyagait beszerezzék.