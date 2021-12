Az Állami Számvevőszék átfogó elemzést készít a gyógyszertúlfogyasztás kockázatairól, s az eredményeket cikksorozatban adja közre. Honlapján olvashatunk többek között a recept nélkül elérhető gyógyszerek túlfogyasztásának veszélyeiről. Az ÁSZ elemzéséből kiderül: a patikában leggyakrabban megfázást enyhítő szereket, fájdalom- és lázcsillapítókat vehetünk vény nélkül. Alkalmazásukról nem az orvos dönt, ami azt a benyomást keltheti, hogy ezek a szerek veszélytelenek, pedig sokszor erős hatásmechanizmusú gyógyszerek, amelyek dóziskontroll nélkül vagy tartós fogyasztás esetén árthatnak, fizikai függőséget, szervi károsodást okozhatnak.

Az elemzés a jelenség néhány háttértényezőjét is feltárja. A tévében minden negyedik reklámszpot gyógyszerreklám, nagy szerepe van annak is, hogy a magyarok nem szívesen fordulnak orvoshoz, így előtérbe kerül az öndiagnózis és az öngyógyítás.

Az ÁSZ szerint a megoldáshoz vezető úton jelentős előrelépés lenne, ha az öngyógyszerelést felváltaná a megelőzés és az egészségmegőrzés kultúrája.

Kényelmesek vagyunk



– Nyilván az lenne a legjobb megoldás, ha egészségtudatosabban élnénk, hosszú évek óta ezt szajkózzák a szakemberek, az átlag azonban ennél sokkal kényelmesebb. Ha valami bajuk van, a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldást választják, ezért is jönnek be a patikába és vesznek egy-egy szert fejfájásra, miközben talán csak az a gond, hogy egész nap nem ittak elég folyadékot – szögezte le elöljáróban dr. Zajácz Tamás gyógyszerész.



A nyíregyházi 100 Éves Patika tulajdonosa az Állami Számvevőszék elemzésére reagálva elmondta: valóban rengeteg gyógyszerreklámmal találkoznak a tévénézők, azonban ő úgy véli, nagy részük inkább a megelőzést szolgálja, vitaminokat, gyógynövényalapú készítményeket ajánl, amik akkor sem károsak, ha „rosszul” szedik.

A vény nélkül kapható gyógyszerek túlfogyasztása is okozhat károkat a szervezetünkben | Illusztráció: Shutterstock



– Alaptézis, hogy gyógyszert csak akkor szedjünk, ha muszáj, ahogy az is, hogy mindegyiknek van mellékhatása, de a jótékony hatása nagyobb, mint amekkora kárt okozhat. A kérdés csak az, ki dönti el, hogy valóban szüksége van-e a betegnek a szerre. A vény nélkül kapható gyógyszerek esetében ő maga, illetve ha bemegy a patikába, a szakemberek segítenek neki ebben. A patikus törvényben előírt feladata, hogy ha gyógyszert ad ki, tájékoztassa annak hatásairól a vásárlót.

– Az elmúlt időszakban nagy port kavart a döntés, miszerint 2022. január 1-jétől – maroknyi európai országhoz hasonlóan – hazánkban nem lehet webpatikán keresztül vény nélkül kapható gyógyszereket venni. Pontosan azért, hogy az emberek ne vegyenek be mindenféle szert, inkább menjenek el a gyógyszertárba, beszéljenek az ott dolgozókkal, akik jó esetben megkérdezik, hogy valóban arra van-e szükségük, amit vásárolni akarnak, s elmagyarázzák, mit lehet és mit tilos egyszerre szedni – magyarázta dr. Zajácz Tamás.

Szeretnek gyógyszert szedni



Dr. Takács Anikó háziorvos lapunknak elmondta: vannak olyan betegek, akik rendszeresen túlzásba viszik a gyógyszerfogyasztást.



– Néhányan rengetegszer jönnek a rendelőbe minden apró tünet miatt, és ragaszkodnak az antibiotikum felírásához. Nagyon nehéz velük, sokszor addig mennek, míg nem találnak egy szakembert, aki felírja nekik. Persze előfordulhat, hogy az egyik nap még nincs szükség gyógyszerre, néhány nap múlva pedig már igen, ezért a másik orvos felírja, de ezek a betegek nagyon haragszanak, ha nem érik el, amit akarnak. „Szeretnek” gyógyszert szedni, pedig volt már, hogy elmondtam, a térdfájdalom egy egyszerű lúdtalpbetéttel enyhíthető, vagy egy másik esetben elegendő lenne a vénás torna. Gyakran valóban apróságokkal javítható lenne az állapot, de ilyenkor sokszor kapom azt a választ, hogy „nem lett volna egyszerűbb gyógyszert felírni?” – mondta dr. Takács Anikó. Hozzátette: személyre szabott életmódtanácsokkal is szolgál a betegeknek, ám egyesek ragaszkodnak az orvosságokhoz.



– Akik nem kapják meg a gyógyszert az orvostól, a vény nélkül megvehető pirulákat választják, amiket a televízióban is előszeretettel reklámoznak. A leggyakrabban fájdalomcsillapítókat szednek, de sokan használnak különféle szopogató tablettákat és italporokat is. Ezekkel a termékekkel az a gond, hogy bár recept nélkül kaphatóak, ugyanúgy lehetnek mellékhatásaik, mint a vényköteles gyógyszereknek. Ebben az esetben azonban a beteg az orvosi kontrollt is kikerüli.