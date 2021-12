Karácsonykor elvileg a béke és a szeretet honol az otthonokban – a valóság azonban sajnos sokszor mást mutat. Az év végi hajtástól, az ünnepi készülődéstől mindenki kimerült, és ekkorra már a pénztárcánk is laposabb, mint kellene. Így aztán előfordulhat, hogy hamarabb csattanunk fel, mint szeretnénk. De vajon mi miatt tör ki ilyenkor a legtöbb veszekedés, és vajon hogyan lehetne megelőzni őket, hogy a karácsony mégis inkább a szeretetről szóljon?

A legtöbbször a gyereknevelés a veszekedés tárgya

Kutatások szerint a családi veszekedés leggyakoribb témája (még akár egy válás után is) a gyerekek viselkedése, a nevelési elvek különbözősége, valamint az, hogy a szülők közül ki az, aki elkényezteti őket. Mindenki másfajta nevelési elveket hoz otthonról, és ezeket gyakran a családon belül sem könnyű összeegyeztetni. Ráadásul, ami az egyik gyereknél beválik, az a másiknál hatástalan. Ez is igazolja, hogy a gyereknevelésnek nincs mindenkire érvényesen „jó” módja – inkább az adott családban legmegfelelőbb módszereket kell megtalálni. Ez pedig csak együtt megy. Érdemes a veszekedés nélküli, higgadt pillanatokban megegyezni arról, hogyan is szeretnénk kezelni a kényes helyzeteket, az esetleges problémákat, és kitartani a megállapodás mellett – már csak azért is, mert a gyereknek is jobb, ha a szülei következetesen támogatják egymást.

A háztartási munka konfliktusokhoz vezet

Elmúlt már az az idő, amikor a férj feladata a pénzkeresés, a nőé a háztartás vezetése volt. A kétkeresős családokban nem lehet egyszemélyes feladat minden házimunka – az viszont, hogy ki mikor és milyen mértékben veszi ki belőle a részét, gyakran veszekedés tárgya. Különösen karácsony előtt, amikor a munkahelyi és a háztartási feladatok is megsokszorozódnak – ez pedig gyakran épp az ünnepvárás hangulatát semmisíti meg. Erről is érdemes előre, egy higgadtabb pillanatban pontosan megegyezni. Az is fontos, hogy semelyik fél ne akarja ellenőrizni a másikat, és ne gondolja, hogy csak ő tudja jól megcsinálni az adott feladatot. Végül pedig vannak olyan háztartási feladatok, amelyek nyugodtan elmaradhatnak. Senki nem fog megharagudni, ha nem makulátlan minden apró sarok a lakásban – az viszont egyenes út a veszekedés felé, ha kimerülten estek be a karácsonyfa alá.

A pénz és hiánya egyenes út a veszekedés felé

A karácsony a legtöbb családban egyenlő a kiköltekezéssel, van, aki még hitelt is vesz fel ilyenkor. A pénzügyi bizonytalanság viszont egyetlen kapcsolatnak sem tesz jót. A járvány ráadásul még bizonytalanabbá tette az életünket ezen a téren. Ha nem tudjátok, miből fog a család megélni januárban, akkor már az ünnepi asztalnál is könnyen kirobban a veszekedés. Jó, ha a karácsonyi bevásárlásra listával indultok el, előre megtervezve, mennyit szántok ajándékokra és más ünnepi kiadásokra. Inkább legyen kevesebb az ajándék, de békésebb a hangulat, mint hogy az ünnepek idejére teljesen elfogyjon a havi keret.

A rokonok is muníciót adnak a veszekedés kirobbanásához

A házaspárok egyébként is sokszor zördülnek össze a tágabb család miatt, de karácsonykor a családok eltérő ünnepi szokásai szinte kimeríthetetlen muníciót adnak a veszekedés kirobbanásához. Mindenki szeretné, ha vele ünnepelnénk, és természetesen csakis úgy jó az ünneplés, ahogyan ők elképzelik. A veszekedés elkerülése érdekében jó, ha már előre elkészítjük a karácsonyi menetrendet, és ezt közöljük a rokonsággal is, hogy ne az utolsó pillanatban legyen belőle vita. De választhatjuk azt is, hogy csendben, szűk családi körben ünneplünk, és a rokonokat majd később látogatjuk végig. Törekedjünk rá, hogy a saját családunkban mi, együtt hozzuk létre a hagyományokat, és ne az elvárások irányítsák az ünnepet.

Forrás: ripost.hu