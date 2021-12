– Sok esetben kell keresnünk eltűnt személyt vízen és szárazföldön egyaránt, és emellett állatmentéseknél is be kell avatkoznunk. Előfordul, amikor fán rekedt, vagy éppen aknába, kútba zuhant állatok mentésénél nyújtunk segítséget. A legtöbbször olyan veszélyek elhárításánál is ott vagyunk, amit elemi csapások okoznak.