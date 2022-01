Ki más tudná a lehető legjobb tanácsokat adni a szépségkirálynő-jelölteknek, mint azok, akik egyszer már maguk is viselhették a legszebbnek járó koronát? A többfordulós Tündérszépek versenyünkön a döntőbe jutott lányokat egy fantasztikus felkészítő tábor is várja – a tavalyiról Szabolcs Online portálunkon is megnézhető egy összefoglaló videó, amely nemcsak a kedvét hozza meg a hölgyeknek a jelentkezéshez, hanem remek, akár a győzelemhez is segítő tippekkel is szolgál. Kocsis Korinna, a korábbi szépségkirálynő tavaly segítette a Tündérszépek versenyzőit. Akkor a lányok felkészítő táborában többek között arról is beszélt, hogy egy királynő dolga nem merül ki csupán abban, hogy szép legyen: a korona, és az azzal járó hírnév ugyanis remek lehetőséget ad arra, hogy felhívják a figyelmet a fontos és szívükhöz közel álló ügyekre.

– Egy faluban nőttem fel, úgyhogy gyerekkorom óta része az életemnek az állatok szeretete – mesélte Kocsis Korinna.

– A nagyszüleimnek mindig voltak állataik, és emlékszem, kislányként még kecskét is fejtem náluk. Sajnos annyira sokat utazok, hogy a budapesti életem nem teszi lehetővé, hogy legyen egy kis kedvencem, azonban már nyolc éve együttműködöm a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesülettel. Szeretek ellátogatni a menhelyükre, és ott megsétáltatni a kutyákat vagy segíteni kitakarítani a helyüket. Azt gondolom, a lányok figyelmét is fel kell hívni arra, hogy ha királynők lesznek, használják ki az itt szerzett címet – például arra, hogy szót emeljenek a felelősségteljes állattartás mellett.

Kell egy kis mosoly

Szarvas Andrea, a Miss ­World Hungary egykori győztese szintén segítette a tavalyi Tündérszépek-jelölteket. Mentorként azt javasolta a versenyzőknek, hogy mindig legyenek őszinték.

– Beszélgettem néhány lánnyal, és elmondták, hogy a jelentkezéskor ők olyan képeket küldtek be, amiken nem mosolyogtak. Pedig ez nagyon fontos, hiszen egy mosoly nagyon sok mindent elárul – emelte ki Andrea. A szépségkirálynő szerint a versenyzőknek arra is oda kell figyelniük, hogy ne csak testileg, hanem lelkileg is jól érezzék magukat, hiszen az érzelmeiket kisugározzák a külvilág felé.

– Bármilyen kérdéssel odajöhetnek hozzám a lányok, bármiben tudok nekik segítséget nyújtani, legyen szó egy pózolási technikáról, vagy arról, hogy hogyan beszéljenek a kamerák előtt, hogyan kommunikáljanak – fűzte hozzá Eszenyi Eszter divatmodell és ­BLife szépségkirálynő, aki tavalyi mentori feladatai után az idén is részt vesz a döntősök felkészítésében. – Bármiben szívesen segítek nekik, akár lelki támaszként is számíthatnak rám. Át tudom nekik adni a tapasztalataimat, amelyeket a verseny során szereztem, és mindezt majd a későbbiekben is tudják hasznosítani.

Még lehet jelentkezni

A Tündérszépek 2022-ben sem maradnak segítség nélkül. Szarvas Andrea és Eszenyi Eszter újra vállalta a mentori feladatokat, mellettük a verseny háziasszonya a 2013-as Miss Universe Hungary, Kárpáti Rebeka lesz. A versenyzőket a tavalyi győztes, 2021 Tündérszépe, Szabó Orsi is segíti majd tanácsaival.

Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, esetleg szeretnél betörni a médiába vagy a szépségiparba, akkor jelentkezz a Tündérszépek 2022-es megmérettetésre! Azoknak sem kell aggódniuk, akiknek nincs saját portfóliójuk, profi fotósaink mindenkiről készítenek egy-egy sorozatot, akik jelzik az igényüket a jelentkezésnél.

A megyei fordulóból négy lány – a zsűri döntése nyomán három, a közönség értékelése nyomán pedig egy – továbbjut a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út. Még van idő jelentkezni: a tunderszepek.hu weboldalon keresztül néhány egyszerű kattintással bármelyik 18 és 29 év közötti hölgy megadhatja magának az esélyt, hogy a fejére kerüljön a korona.