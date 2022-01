A házi kedvencként tartott hüllők közül kétségkívül kaméleon az egyik legizgalmasabb: mókás szemei, kunkori farka, színváltoztatása és hosszú nyelve nagyon könnyen első helyre röpítheti a kívánságlistán. Mint ahogyan azonban minden kisállatnál, a különös külsejű kaméleonnál nem árt összeszednünk néhány fontos információt, mielőtt beszerzünk egy példányt.

– A kaméleon nagyon aranyos, azonban azt javaslom, hogy a megvásárlása előtt alaposan olvassunk utána, hogy mivel jár a tartása: egyrészt tudnunk kell, hogy milyen nagyra fog megnőni, illetve azt is nagyon fontos információ, hogy ez a hüllő csak élő eleséggel táplálkozik – mondta el lapunknak Smajda Gergely a nyíregyházi Tűzhal Kisállat Kereskedésből. – Az etetéséhez rendszeresen be kell szerezünk tücsköket és rovarokat, mert az állat csak ezeket fogyasztja el. Sokan már itt meggondolják magukat, mert félnek az élő eleségtől. Csak akkor szerezzünk be kaméleont, ha készek vagyunk vállalni az etetésével járó feladatokat.

Különleges környezet

Ha túltettük magunkat az élő rovar-problémán, és még mindig ragaszkodunk a kis cuki hüllőhöz, akkor jön a következő lépés: szerezzünk be egy terráriumot és annak minden olyan tartozékát, amely biztosítja, hogy az állat jól érezze magát.

– Mivel az esőerdőkben őshonos, hasonló környezetet kell megteremtenünk számára a terráriumban is – fűzte hozzá Smajda Gergely. – Szükségünk lesz melegítő izzóra és UVB-lámpára, utóbbi a kifejezetten számukra gyártott vitaminokkal együtt az állat megfelelő csontképzéséről gondoskodik. Ez elengedhetetlen az állat egészségének megőrzéséhez! Szintén nagyon fontos a párásítás, ehhez egy vízzel feltöltött virág permetező flakon is megteszi, naponta kétszer használjuk nedvesítéséhez.

A megfelelő páratartalomra többek között azért is szükség van, mert a kaméleon nem fog tálkából inni: a terráriumban lecsapódó párából nyalogatja össze a szükséges napi vízadagját. Felszerelhettünk számára egy infúzió-szerű csepegtetőt is az itatáshoz, azonban környezete párásításáról akkor sem szabad megfeledkeznünk.

Látványos pillanatok

– A kaméleon egy kifejezetten barátságos hüllőféle, amennyiben kicsi korától hozzászokik az ember közelségéhez, de azért ne feledjük, hogy nem egy kutya vagy macska, amely hozzánk bújik, amíg simogatjuk. Ne nyúljunk hozzá felülről, mert sok állathoz hasonlóan azt nagyon nem szereti, azonban odatarthatjuk neki az ujjunkat, akkor rámászhat, és így kiemelhetjük egy kicsit a helyről – hangsúlyozta a szakember.

– Az állat egyik legismertebb jellemzője, hogy változtatja a színárnyalatait, a világostól egészen a sötétzöldig – tette hozzá, és egyúttal meg is cáfolta azt a rajzfilmekből ismert tévhitet, hogy a kaméleon még a virágmotívumos függöny mintáit is leutánozza. A házikedvencnek tartott kaméleonoktól ilyen trükköket nem fogunk látni, viszont színének változásai nagyon sokat segítenek a gazdájának: minél élénkebb világoszöld színben pompázik, annál egészségesebb. Viszont ha a színe barnás árnyalatban játszik, az nem jó jel: ilyenkor az állat rosszul érzi magát.

Amíg például egy olyan éjszakai állat, mint egy leopárdgekkó, főleg éjszaka mozog, addig a kaméleon nagy előnye, hogy napközben is tanulmányozhatjuk. Nagyon látványos az is, ahogyan eszik, és a hosszú nyelvével akár 20-25 centiméterre is kinyúl a zsákmányért - így van is mit figyelni rajta.

Pascal, a legjobb barát A kaméleonok színárnyalat-változtató képessége és szokatlan, bohókás megjelenése számos alkalommal megihlette a filmipart. Rengeteg animációs alkotásban találkozhattak a nézők a különleges hüllővel, a pár másodperces jelentektől egyenesen a főszerepekig - közülük néhány pedig valószínűleg sokat hozzátett a kisállat népszerűségéhez. Hollywood egyik legismertebb kaméleonja Pascal, az Aranyhaj és a nagy gubanc című, 2010-es Disney-mese szereplője: a kisállat a főszereplő királylány legjobb barátjaként lopta be magát a kicsik és nagyok szívébe. A 2011-ben bemutatott Rango című produkcióban egy kaméleon a címszereplő, a Johnny Depp hangján megszólaló hüllő kalandja a következő évi Oscar-gálán a legjobb animációs filmnek járó arany szobrocskát is elnyerte.