Főzni élmény, az pedig csodálatos érzés, ha a főztünkkel örömet szerzünk a családunknak. Egy-egy finom étel mellett jobb beszélgetni, a közösen készített finomságok a baráti együttléteket is kellemesebbé teszik. Kiadónk, a Mediaworks Hungary Zrt. legújabb szakácskönyve, a Gasztrotúra ennek szellemében készült, a családoknak segít olvasóink legjobb, általában otthon már kipróbált receptjeivel.





Hazai és helyi alapanyagok



A könyv lektora Prohászka Béla Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Ezeket a titulusait azért érdemes felsorolni, mert megmutatják, hogy elkötelezett a hagyományos magyar alapanyagok iránt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, mindemellett a világ gasztronómiai trendjeit, s az új technológiákat is jól ismeri.

A napokban megjelent kiadvány bevezetőjében azt írja: receptbeküldőink bebizonyították, hogy mindig van új a nap alatt. – Akár ugyanolyan alapanyagokból, fűszerekből is különböző ételeket alkottak meg, s feladták a leckét a zsűrinek. Gasztrotúránk végigvezet az előételektől a desszertekig, a magyar konyha hagyományaitól a nemzetközi ízekig. Örömteli, hogy olvasóink ügyeltek arra is, hogy ahol csak lehet, hazai, helyi alapanyagot használjanak. Csodálatos ételek születtek, csodálatos embereknek köszönhetően – olvasható a köszöntőjében.





Régi ételek új köntösben



Ahogy emlékezhetnek rá, tavaly arra kértük olvasóinkat, hogy legyen szó előételről, levesről, főételről, desszertről vagy grillételről, küldjék be a család kedvencét. Arra biztattuk a háziasszonyokat és a sütni-főzni szerető férfiakat, hogy bátran nyúljanak régi ételekhez, és ,,öltöztessék” ezeket új köntösbe. A kicsik szívesen sürögnek-forognak a konyhában, így az általuk elkészített első étel receptjét is vártuk, sőt, rövid családi történeteknek is jutott hely. Az albumban az egészséges táplálkozást népszerűsítve mindenmentes ételek is szerepelnek. Több olvasónk a séfekkel együtt készíthette el finomságát a szakácskönyv konyháján, de a többi ételt is lefőzték, a süteményeket pedig megsütötték a mesterek.





Megyei beküldők



A több száz beérkezett recept közül végül 155 került be az ínycsiklandó fotókkal illusztrált kiadványba, s nagy öröm, hogy megyei beküldőkkel is találkozhatunk: Bíró Petronella a sós karamellás diós csokitorta, Nagy Edina a grillezett oldalas, Maklári Sándorné pedig a görcsleves hozzávalóit és elkészítési módját küldte be a felhívásra, a szerkesztők pedig be is válogatták a receptúráikat. A könyvben, amit szerkesztőségünkben kedvezményes áron vásárolhatnak meg előfizetőink, híres mesterszakácsok kedvenc ételeivel is találkozhatunk, sőt, egy-egy kedves családi történetet is olvashatunk – ezek középpontjában természetesen a közös főzések és étkezések állnak.

Borítókép: Az ételeket megfőzték, a desszerteket megsütötték | Fotó: MW-archív