Itt az új év, és mint mindig, most is új elképzelésekkel és persze a megszokott, klasszikus téli tennivalókkal várjuk kertünkbe a tavaszt. Az év első, most is fagyos hónapja kiválóan alkalmas az értékelésre, tervek készítésére, a szakirodalom tanulmányozására.

Kezdjük el tervezni az idei vetőmagszükségletünket, nézzük át a gazdaboltok kínálatát, akár személyesen, akár internetes honlapjukon. Készítsünk ültetési tervet. A kerti karbantartás jegyében most nézzük át a kerítést, és ahol sérült, javítsuk ki. Ellenőrizzük, hogy a kerti vízcsapokat megfelelően szigeteltük-e, a vízóránk kibír-e szétfagyás nélkül egy ilyenkor várható, dermesztő időszakot.





Fenőkő, reszelő, olaj



A szerszámok javításának is itt az ideje, hogy amikor kitavaszodik, azonnal munkára foghatók legyenek. Vegyük elő az ásót, kapát, sarlót, kaszát, baltát, metszőollót, ágvágó ollót és köszörüljük, élesítsük, fenjük meg. A kerti eszközöket tisztítsuk meg, és dörzsöljük át olajos ronggyal. A törött, sérült szerszámnyeleket cseréljük ki. Amelyik szerszámunk már megadta magát, vegyünk helyette újat. Föltétlen nézzük át a permetezőt, hogy tiszták-e a szűrői, fúvókái. A korábbi évekből megmaradt permetszereinket is tekintsük át, s ha szükséges, vásároljuk meg a tavaszi szezonindításhoz, például a lemosó permetezéshez szükséges készítményeket.

Folytassuk a kertünk madarainak etetését, itatását, hogy a tél legnehezebb időszakain átsegíthessük a növényeinket velünk együtt védő, kedves segítőtársainkat.





Menteni- és vágnivalók



A díszkerttulajdonosok sem tétlenkedhetnek a télen. Havazás után az értékes fás szárú növényekről – tujákról, fenyőkről, örökzöldekről – rázzuk, söprűvel ütögessük le óvatosan a havat, különben ágak törhetnek le.



Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A túl magasra nőtt lomblevelű sövényeket az idős fás részekig vágjuk vissza. Az idősebb fákról fűrészeljük le az elhalt, beteg, korhadt ágakat. A cserjéket, fákat földlabdával együtt akár át is ültethetjük.



Nézzük át a kardvirág, dália és a begónia (hagyma)gumóit, s a betegnek tűnőket a többit kímélendő semmisítsük meg. Ezt megelőzendő, a tapasztalt háziasszonyok a hagymákat, gumókat régi rossz harisnyákba teszik és szellős helyre felakasztva tárolják. Így a levegő is jobban átjárja őket, kevesebb helyet is foglalnak.





Válogatás, szellőztetés



A konyhakertek művelői készítsenek ültetési tervet. Ehhez érdemes figyelembe venni a múlt év tapasztalatait. Így azokból a zöldségfélékből, amelyek szükségleten felül, túl bőségesen teremtek, erre az évre kevesebbet, a keveset termőkből többet tervezzünk.



A cserepes metélőhagymát állítsuk az ablak közelébe, és kezdjük el öntözni, hogy friss, új hajtásokat hozzon. Kis vetőládába szórjunk zsázsát, vagy más csírázásra előkészített magokat.

Ellenőrizzük a tárolónkat, és a romlásnak induló almákat, burgonyákat, gyökérzöldségeket távolítsuk el, mielőtt a többi is megbetegszik. A félig romlott gyümölcsből még a madarak is csemegézhetnek. Ha enyhe az idő, szellőztessük a pincét.





A metszésre még lesz idő



Ami a gyümölcsösöket illeti, folytassuk az idős fák ritkítását – a beteg, száraz ágakat távolítsuk el. Ha oltani szeretnénk, a szükséges oltóágakat fagymentes időben vágjuk le. Az oltóágak tárolására olyan helyet válasszunk, amelyet télen nem ér a nap. Hosszuk egyharmadáig ássuk be őket a földbe, de a hűtőben tárolhatjuk folyamatosan nyirkos újságpapírba és nejlonzacskóba betekerve, így nem száradnak ki.



Az átoltásra szánt gyümölcsfákat, ha az idő engedi, már most készítsük elő – végezzük el a korona visszametszését.

Kiskertekről lévén szó, az árutermő gyümölcsösökhöz mérten jóval kevesebb gyümölcsfánk nem indokolja, hogy önsanyargató módon, csikorgó időben álljunk neki a metszésnek. Van idő megvárni a tél vége felé érkező enyhébb napokat, hogy kedvünkre csattogtathassuk a metszőollónkat.