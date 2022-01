A mi Ilonka nénink 2021. december 1-én betöltötte 95. születésnapját. Nyírtelek önkormányzata és Orbán Viktor miniszterelnök oklevelének átadása után (melyet Szekeres József polgármester és dr. Bartovics Norbert jegyző nyújtott át) Ilonka néni fia meghatódva köszönte meg figyelmességünket. Spekker Jánosné egész életét a munka, valamint a gyermekei nevelése határozta meg. A család meghatározó szerepet töltött be az életében, s ez a mai napig is látszik, hiszen mindig felragyog a szeme, mikor a hozzátartozói látogatják. 2017. november 13-tól intézményünk lakója, mindig kedves a dolgozókkal és a többi ellátottal. A gondos ápolásnak s az élni akarásának is köszönhető, hogy ilyen szép kort megélt Ilonka néni. Ezúton is szeretnénk még nyugodt és boldog éveket kívánni neki!



- Pál Istvánné intézményvezető -