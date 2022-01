Ha úgy érzi, hogy szüksége van egy négylábú társra, akkor bátran válasszon az otthontalan állatok közül! A NyírVV Nonprofit Kft. állategészségügyi telepén gondozott ebekkel személyesen is megismerkedhet a telepen Nyíregyháza-Oroson, a Szállási út 128. alatt, vagy érdeklődhet telefonon a 42/420-738-as telefonszámon, illetve e-mailben a [email protected] címen.

Dóra | Fotók: NyírVV

Dóra egy körülbelül három hónapos, jelenleg még kis termetű, keverék, szuka kutyus. Felnőttkorára valószínűleg kisközép termetűvé cseperedik. Nagyon könnyen ismerkedik, idegenekkel is azonnal barátságos. Mint ahogyan szinte bármelyik kölyökkutya, Dóra is szeret szaladgálni, játszani és ugrálni. Igényli a szeretetet, fajtársaival és macskákkal is szívesen barátkozik.

Mázli

Mázli egy körülbelül egyéves, kisközép termetű, keverék, kan kutya. Játékos és eleven, szívesen szaladgál és szereti, ha van társasága. Könnyen barátkozik bárkivel, a többi kutyával is szívesen ismerkedik, a macskákkal sem ellenséges. Pórázon még gyakorlásra szorul.

Picur

Picur egy körülbelül tízéves, kisközép termetű, spániel jellegű, keverék, kan kutya. Kissé „magának való” alkat, de időnként szívesen vesz egy kis simogatást. Éber, környezete minden zöreje érdekli, igazi felfedező alkat. Fajtársaival óvatos, de érdeklődő, a macskákkal azonban nem kompatibilis. Pórázon még sok gyakorlásra van szüksége.