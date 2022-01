Az elmúlt napokban bejárta a híre az országot annak a borzalmas tragédiának, ami Budapesten, a IV. kerületben lévő Fóti úti töltőállomáson történt: rosszul lett és összeesett egy 7 éves kisfiú. A mentők hosszan küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni. Mint kiderült, egy születésnapi torta okozhatta a fiú halálát, pontosabban a gyerek mogyoróallergiája.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben leírták, a 7 éves kisfiú életéért küzdöttek, sajnos sikertelenül. Úgynevezett anafilaxiás túlérzékenységi reakció lépett fel, amely akár percek alatt fulladáshoz, szívmegálláshoz vezethet – írták a bejegyzésben. Az eset nyomán szakembereket kérdeztünk az ételallergiáról és annak következményeiről.

Életmentő injekció

Dr. Guthy Ildikó csecsemő és gyermekgyógyász, gasztroenterológiai szakorvostól legelőször azt kérdeztük, mennyi idő telhetett el, míg a gyerek életveszélyes állapotba került. Elmondta, az allergéntől és az egyéni reakcióktól függően jelez a szervezet.

– Az elfogyasztott ételben található allergén általában igyekszik távozni a szervezetből az emésztőrendszeren keresztül, így az egyik figyelmeztető tünet a hányás. Aztán jön a fulladás, nehézlégzés, jellemző tünet a gyors pulzus, illetve a szédülés. Súlyosabb esetben eszméletvesztés, vagy akár halál is bekövetkezhet.

– Az igazoltan allergiás gyerekeknek a szakorvos életmentő injekciót ír fel az ilyen esetekre. Két adagot az EpiPenből, egyet a szülő mindig magánál tart, egyet bevisz az iskolai közösségbe, ahol tudnak a gyerek ételallergiájáról, az sem baj, ha a csoporttársai is tudnak róla, s az ételallergiás gyerekben tudatosítani kell, hogy számára vannak tilos ételek, élelmiszerek. Szóval, ha megtörténik a baj, az EpiPenben lévő életmentő szérum segít, az automata fecskendőt bárki tudja használni, csak le kell venni a kupakot a tetejéről, és akár ruhán keresztül is be lehet szúrni a combba vagy vállba. Ezzel elkerülhető a fulladásos halál – emelte ki a főorvos.

Hozzátette, bármelyik ételallergén okozhat súlyos tüneteket, de általában a mogyoró produkál heves reakciókat. Azt is megkérdeztük a gasztroenterológiai szakorvostól, hogyan diagnosztizálják az ételallergiát, ami – sokan nem is hinnék –, egyszeri vérvételből nem mutatható ki.

– Ha panaszai vannak a gyereknek valamilyen ételféleség után, s a laborvizsgálat során a szervezet termelt allergénspecifikus ellen­anyagmennyisége (IgE antitestek) magas értéket mutat, akkor meg kell vonni a panaszt okozó élelmiszert egy ideig, utána visszaadjuk az élelmiszert, és ha újra jelentkeznek a tünetek, felállítjuk a diagnózist. A mogyoró- mellett a tej-, a tojás-, a glutén­allergia a gyakori.

– De itt nem áll meg a vizsgálat, mert a panaszt okozó allergénekről megállapítjuk azt is, hogy hőstabilak vagy hőlabilisak. Ha hőstabilak, akkor az allergének megfőzve sem lesznek inaktívak, hanem panaszt okoznak: ilyen a mogyoró. A hőlabilis allergéneket ha kivonjuk egy időre az étkezésből, az „immunrendszer” elfelejti a túlzott reakciót, a gyerek ki is nőheti az ételallergiát – fűzte hozzá dr. Guthy Ildikó.

Vizsgáljuk meg a feliratokat!

Sorosinszki Katalin dietetikus lapunknak elmondta, a táplálékallergia és az emésztési, felszívódási zavar, a táplálék­intolerancia tünetei hasonlóak lehetnek (puffadás, hasmenés, hányás, hasi görcsök, kiütés, ödéma, bőrviszketés), de nem összekeverendő a két betegség. – A táplálékallergia súlyos légzőszervi tüneteket – ritkán ugyan –, de akár még halállal végződő reakciót is kiválthat.

– Az ilyen allergiák hátterében az immunrendszer kóros, túlzott reakciója áll. Az élelmiszer vagy annak valamelyik összetevője, esetleg bizonyos élelmiszerek vagy bizonyos élelmiszer-összetevők kombinációja a kóros immunfolyamat beindítója.

– A leggyakoribb allergének listája igen hosszú: a tehéntej, a hüvelyesek, a szója, a tojás, a hal, a tenger gyümölcsei, a diófélék (különösen a földimogyoró), a búza, a citrusfélék, a déli gyümölcsök, az eper, a csokoládé, a paradicsom, a savanyú káposzta, vagy az adalékanyagokat tartalmazó élelmiszerek. A táplálékallergia hazánkban a felnőttek kb. 1,5–2 százalékát, a gyermekek 6–7 százalékát érinti – tudtuk meg a szakembertől, aki azt is elárulta, hogyan különböztethető meg az ételintolerancia az -allergiától.

– Az intoleranciák oka az emésztőrendszer zavara. Nincs immunreakció, a tüneteket az okozza, hogy egy bizonyos ételt vagy egy adott összetevőjét a szervezet nem képes megfelelően megemészteni – tette hozzá Sorosinszki Katalin, majd felhívta a figyelmet, hogy az ételallergiára nincs gyógyszer, ami a panaszt okozó élelmiszer fogyasztását lehetővé tenné, de allergénmentes étrenddel, a panaszt okozó étel elhagyásával kezelhető.

– A kezelésnél nagyon fontos, hogy a szakorvos pontosan kivizsgálja a beteget. Csak azt az ételt szabad elhagyni, ami valóban felelős a tünetekért. Ugyanakkor nagy segítség a szülőknek és a felnőtt allergiásoknak is, hogy ma már kellően széles a különböző diétákba illeszthető termékek választéka ahhoz, hogy az étrend biztonságos és változatos legyen. A csomagolásokon lévő élelmiszer-jelölések és az értékesítő is segítséget nyújthat abban, hogy egy termék beilleszthető-e az adott diétába. Az élelmiszerek jelölése szigorúan szabályozott az EU-ban, a látható információk jelentős részének feltüntetését uniós és hazai jogszabályok írják elő – tudatta a szakember, hozzátéve: a már ismert termékek vásárlásakor is érdemes ellen­őrizni a feliratokat, hiszen a gyártók fenntartják az összetevők, a gyártási technológia változtatásának jogát.