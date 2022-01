Ha megosztasz egy képet magadról, máris érkeznek a lájkok? Úton-útfélen kapod a bókokat? Ne habozz tovább, ideje a megmérettetésnek.

Elindult a Tündérszép szépségversenyünk 2022-es évada, amire már most jelentkezhetsz. Lépj ki a rivaldafénybe, és mutasd meg magad! A versenybe három fotó beküldésével tudsz jelentkezni. Ha Te leszel a 30 kiválasztott egyike, saját portfólióval is bemutatkozhatsz a közönség előtt, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred!

Most kedvcsinálónak hoztunk néhány videót a tavalyi jelentkezők fotózásáról.

Niki a kihívás miatt jelentkezett a Tündérszépek tavalyi versenyére:

Reni sok pozitív visszajelzést kapott, ezért ő is megmérettette magát a tavalyi versenyen:

Most pedig rajtad a sor! Legyél Te a győztes 2022-ben!



Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok.

