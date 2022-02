Tormás cékla­krémleves, töltött káposzta, kesutejföl, székelykáposzta és narancsos superfoodos energiagolyó volt a menü a napokban a John Bull különtermében: a pompás fogásokat Varga István, a Nyers Séf nyíregyházi workshopján fiatalok és idősebbek, hölgyek és urak közösen készítették el, s közben bepillantottak a nyers vegán ételek készítésének kulisszatitkaiba.

– Gasztroszakember vagyok, s nem aktivista – így jellemzi magát Varga István, aki úgy véli, a vegán életmóddal kapcsolatban felmerülő kétségek legnagyobb része az információhiányból ered. – Az ország minden részén tartok előadásokat, tanfolyamokat, kóstolókat, s a résztvevőkkel beszélgetve rengeteg tév- hittel találkozom – mondta lapunknak, s hozzátette: senkit sem akar meggyőzni arról, hogy így táplálkozzon, ő csupán megmutatja az embereknek ezt a fajta étkezést és életmódot, azt pedig mindenki eldöntheti, változtat-e a gondolkodásmódján, vagy sem.

Tévhitek és félelmek

– Az első reakció szinte mindig ugyanaz: az emberek rácsodálkoznak arra, hogy a vegán alapanyagokból készült ételek mennyire finomak. Mindemellett egészségesek is, hiszen mivel a készítésük közben nem megyünk 46 fok fölé, az enzimek, a rostok, a vitaminok és az ásványi anyagok koncentráltabban maradnak meg bennünk, s így hatékonyan támogatják szervezetünk optimális működését. Ez tény, s egyben válasz is egy gyakran felmerülő kérdésre, sokan ugyanis azt hiszik, hogy a nyers vegán étkezés hiánybetegségekhez vezet, de erről szó sincs – ráadásul tudjuk, hogy ilyenfajta problémák azoknál is fellépnek, akik állati eredetű alapanyagokat is fogyasztanak. Gyakran megkérdezik tőlem azt is, nem szűkös-e az a kínálat, amit elkészíthetünk, amit elfogyaszthatunk. Erre is egyértelmű a felelet: a nyers ételek világa jóval színesebb és változatosabb egy kis salátánál vagy reszelt répánál. Ezzel az étkezéssel a gasztronómia új dimenziói nyílnak meg, és azok, akik jól ismerik a zöldségek, gyümölcsök, magvak sokszínű világát, és felhasználhatóságuk széles skáláját, rengeteg ételt elkészíthetnek, csak a fantázia szab határt a variációknak – mondta Varga István, aki több mint tíz évvel ezelőtt fedezte fel a nyers étkezés előnyeit.

A saját útját járja

– Hagyományos szakácsképzést kaptam, de miután megismertem ezt a fajta étkezést, a szakmámban is ez az irányvonal lett a meghatározó. Éveken át alkottam a Nyersétel Akadémián, majd elkezdtem a saját utamat járni. Azóta itthon és külföldön is tartok kóstolókat, gourmet-élményvacsorákat, és mindenkinek elmondom: a nyers ételek világa lehet az életünkben egy kirándulás vagy akár egy hosszú távra szóló kaland is, mindez választás kérdése. Egy biztos: amióta így táplálkozom, testi, érzelmi és tudati szinten is fantasztikus átalakuláson mentem keresztül. A nyers vegán étkezés célja nem az, hogy egyáltalán ne együnk főtt ételt, a legfontosabb elv az, hogy mindennap vigyünk be enzimdús, színes, friss és tápláló ételeket. Az arány függ az életkortól, az egészségügyi állapottól, és mivel helyi, idényjellegű alapanyagokat használunk, az évszaktól is.

– Egyre többen érdeklődnek ezen élet- és gondolkodásmód iránt, és azoknak a száma is nő, akik beépítik az étrendjükbe a nyers vegán ételeket, de van még tér, ahová terjeszkedhetünk. Én az online térben, a YouTube-csatornámon receptvideókkal, gondolatébresztő beszélgetésekkel segítem azokat, akik akár egészségügyi problémájuk, akár önismereti fejlődésük miatt szeretnének megismerkedni a táplálkozás ezen formájával – mondta el lapunknak a Nyers Séf.

Finom, laktató és nagyon egészséges

A workshopon mások mellett Kulcsár Ildikóval is találkoztunk: a nyíregyházi hölgy az erőszakmentesség híve, ez pedig természetesen az étkezését is nagyban meghatározza. – Eszek húst, de csak keveset – mondta, és hozzátette: annak idején a szülei, nagyszülei asztalára sem mindig került hús. – Tisztelem a természetet, aminek a részei vagyunk, ezért nem akarom kizsákmányolni. Számomra a konyhában az egyik legfontosabb összetevő a jó minőség, ezért helyi termelőktől szerzem be az alapanyagokat. Ez nemcsak azért fontos, mert így tudom, hogy mi kerül a család asztalára, de azért is, mert támogathatom az itt élő és dolgozó gazdálkodókat. Mindenmentes ételeket készítek, nagyon szeretem például a főzelékeket, és tapasztalatból tudom, hogy ezek is lehetnek ugyanolyan finomak és laktatóak, mint a nem vegán ételek – fogalmazott Kulcsár Ildikó.