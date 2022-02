A farsangi időszak sok családban izgalmas, hiszen a legtöbb gyereknek határozott elképzelése van arról, hogy milyen jelmezben szeretné együtt tölteni a napot a többiekkel az óvodai vagy iskolai ünnepségen. Nagyné Ocskai Tünde, a nyíregyházi Selyemjelmez jelmezkölcsönző tulajdonosa kérdésünkre elmondta: divathullámonként és korosztályonként is mindig változó, hogy éppen mire van a legnagyobb kereslet, például a bölcsődés gyerekek szülei túlnyomórészt most az állatos jelmezeket keresik.

– Az óvodáskorú kisfiúknál a szuperhősök a legnépszerűbbek, mint Superman és Batman, az iskolások pedig már inkább a videójátékos kosztümöket, például a Fortnite és az Among Us karaktereit szeretnék magukra ölteni – sorolta a legkelendőbb jelmezeket.

– A még nagyobbak körében most a legnagyobb sláger A nagy pénzrablás című sorozat, illetve annak kiegészítői, az álarc és a géppuska. Minden évben van valami, ami nagy siker a tévében vagy éppen felkapja az internet, és így a jelmezek között is keresettek. Sokszor előfordul, hogy a gyerek nem is tudja, hogy a vágyott jelmez milyen műsorban szerepelt pontosan, de mivel a többiek annak öltöznek, ráragasztják a lelkesedést. Bár szerencsére még megmaradtak az egyedi kívánságok és az olyan kosztümök, mint mondjuk a király, testőr vagy orvos, évről évre egyre kevesebben választják a klasszikus jelmezeket.

Kellenek a kellékek

– A lányoknál a régen halhatatlan kedvencnek hitt Disney-hercegnők mára szinte teljesen kimentek a divatból, szezononként egy-két alkalommal kérik – fűzte hozzá. – Kleopátra és Harley Quinn nagyon népszerű, valamint a különböző szuperhősöket, például a Supergirlt és a Batgirt is gyakran kérik. A mesehősök közül a Jégvarázs szereplőit szeretik a legjobban, sikerült megőriznie kelendőségét a boszorkány és a rend­őrnő jelmezeknek, valamint a pomponlány kosztümöket is szeretik.

– Tapasztalataink szerint egyre ritkább, hogy valaki saját maga készítse el a gyermeke farsangi jelmezét, mert egy bérelt ruhát nem kell varrni, mosni és vasalni, valamint maga a kölcsönzés is csak néhány ezer forint – mondta el Nagyné Ocskai Tünde. – Vannak olyan szülők, akik megveszik a turkálóban vagy az internetről rendelik, bár sokszor találkozunk olyan vendégekkel, akiknek nem érkezett meg időben a rendelt termék, ezért mégis a kölcsönzés mellett döntöttek. A jelmezeinknél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden kiegészítővel felszerelve kínáljuk, például egy rendőrruha mellől nem hiányozhat a jelvény, a sapka, a bilincs, a gumibot és a pisztoly. Ezeket a részleteket otthon sokszor nem lehet saját kezűleg elkészíteni.

Felnőttek is beöltöznek

Tünde arról is mesélt, hogy nem könnyű kielégíteni az évről évre változó igényeket, hiszen előfordul, hogy tömegesen keresik az emberek egy olyan karakter jelmezét, amelyről tavaly még hallani sem lehetett, vagy éppen már kapható volt az előző szezonban, de akkor még alig érdeklődtek iránta – idén az egyik ilyen a Naruto című anime szereplői. Sőt: nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is szívesen kölcsönöznek kosztümöket, akár egy házibuli kedvéért. Ahhoz, hogy lépést tarthassanak a fogyasztói igényekkel, körülbelül 2000 szettet tartanak raktáron, és minden évben újakat rendelnek – szinte az összeset az Egyesült Államokból, ahol a halloween miatt nagy piaca van a jelmezeknek.

– Megmondom őszintén, eszembe sem jutott, hogy én varrjam meg a gyerek farsangi jelmezét. A kisfiam most óvodás, Pókember szeretne lenni, és nem hiszem, hogy ehhez meg tudnám varrni a megfelelő ruhát – mesélte lapunknak Renáta, a fiatal édesanya. – Még ha el is tudnám készíteni, utána csak a szekrényben állna, ezért teljesen felesleges lenne költenem az anyagra, és hosszú órákat áldoznom a varrásra. A kölcsönzés mellett döntöttünk, hiszen az ovis farsang után így visszavisszük a jelmezt, ami jövőre egy másik gyereknek szerezhet majd örömet.

Minden évben új jelmezekre van szükség, hogy a kölcsönzők lépést tarthassanak a divattal

Fotó: Dodó Ferenc