A múlt héten cikkünkben ifj. Szakács Zoltánt, a nyírtassi Gyöngyharmat Erdőbirtokossági Társaság hivatásos vadászát faggattuk munkájáról. A beszélgetés során arra is rákérdeztünk, az elmúlt évek során találkozott-e olyan vaddal, ami közel került a szívéhez.

Egy fehér dámbika és egy megöregedett őzbak történetét már megosztottuk olvasóinkkal, azonban egy harmadik állatos sztori helyhiány miatt már nem jelenhetett meg. Ezt a mulasztásunkat szeretnénk most pótolni.

Egy gyümölcsösben éldegélt

– A szívemhez közel álló állatok között meg kell említenem egy őzsutát is, amit több évvel ezelőtt ismertem meg. Szinte mindennap találkoztunk, egy be nem kerített, idősebb meggyesben élde­gélt, gyakran mentem arra. Közel engedett magához, nem futott el előlem – elevenítette fel a régi emlékeket ifj. Szakács Zoltán.

– Sajnos a bal hátsó lába tőből hiányzott, de ez nem zavarta a mindennapi életben. Évről évre mindig három gidát hozott a világra, s mind a hármat gondosan fel is nevelte.

Utoljára egy műútnál...

– A gyümölcsöst aztán felszámolták, a helyére kerülő új ültetvényt bekerítették, ráadásul a közeli erdőt is kitermelték, így tulajdonképpen elvesztette az életterét. Egyszer még feltűnt az egyik műút mellett öt percre, de többet nem láttam, nem tudom, mi történhetett vele. Nagyon sajnáltam, hogy nem öregedhetett meg a megszokott élőhelyén, ahol gyermekeit is gondozta, nevelte. Nem tagadom, ha az őzsutára gondolok, mindig elszorul a szívem – fejezte be a történetet ifj. Szakács Zoltán.