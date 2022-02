„Először az Elvis Presley-t fogjuk átismételni, ki emlékszik rá?” – kérdezte a táncoktató a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ kamaratermében hétfő dél­előtt. A kérdésre az idősebb korosztályból összegyűlt, körülbelül kéttucatnyi tanítvány fele lelkes bólogatással, másik fele bátortalan mosollyal válaszolt. A Mozdulj, Nyíregyháza! program február 7-én indult újra, a szenior­táncház pedig nemcsak a visszajáró látogatókat, hanem az új résztvevőket is várja, így nem csoda, hogy voltak néhányan, akik nem tudták, pontosan mi lesz az első feladat. Szerencsére azok is könnyen bekapcsolódhattak, akik először próbálták ki, milyen a táncház: a koreográfiát lépésről lépésre újra átvették.





Könnyen tanulható



– A szeniortánc nagyon összetett, mindenféle stílusban táncolunk: többek között rock and roll, csacsacsa és salsa is van a repertoárunkban – mondta el lapunknak Szabó Kata tánctanár, aki évek óta tartja a szeniortáncház foglalkozásait. – Egyénileg, vagyis nem párban táncolunk. Egy számon belül több pici koreográfiát ismétlünk el: egy nem túl hosszú, mindenki számára megjegyezhető részletet táncolunk újra a szám végéig. Arra is figyelek, hogy ne csak a táncstílusok, hanem a zenék is változatosak legyenek: a „mai”, rádiókban sokszor játszott dalok és a résztvevők fiatalkorának legnagyobb slágerei egyaránt felcsendülnek az óráinkon.



Első hallásra egy átlagos táncórának tűnik a foglalkozás, azonban nagyon is speciális: az oktató kifejtette, hogy a táncházban elkerülik a túl hirtelen mozdulatokat, pörgéseket és forgásokat, amelyek fizikailag túlságosan megerőltetőek lehetnek az idősebb korosztálynak. A koreográfiákat is könnyítve, egy sokszor ismétlődő rendszerben állítják össze, így könnyen megtanulhatóak maradnak azoknak is, akik korábban soha nem táncoltak, és csak most ismerkednének meg a különböző lépésekkel – mindezektől kapja meg a mozgásforma a szenior jellegét. A tánctanár arról is beszélt, hogy a foglalkozás neve senkit ne tévesszen meg: akár már 40 éves kortól bárki bátran látogathatja az órákat.





Összetartó csapat



– A táncunk egyik előnye, hogy szellemileg nagyon frissen tartja a résztvevőket: nagy koncentrációt igényel annak ellenére is, hogy csak egy rövid koreográfiát kell megtanulni – fűzte hozzá Szabó Kata. – Ilyenkor nem lehet másfelé figyelni, ki kell zárni a gondos-bajos ügyeket a gondolataikból ahhoz, hogy hibátlanul letáncolják a lépéseket. Persze az óra fizikailag is nagyon jól átmozgat mindenkit. Egy rock and roll táncot nem úgy kell elképzelni a szeniorórákon, hogy csak minden harmadik ütemet táncoljuk: ugyanúgy követjük a tánc gyorsaságát az eredeti tempóban, csupán a mozdulatok egyszerűbbek. Végül meg kell említenem azt is, hogy mindig egy nagyon jó csoport, összetartó csapat jön össze az órákon: sokan járnak közénk magányos, egyedül élő emberek is, és nagyon fontos, hogy itt tudnak új barátságokat kötni a saját korosztályukban.



Petrilla Árpádné, aki a kezdetektől rendszeres látogatója a programnak, szintén arról mesélt, hogy az órákon egy közösség kovácsolódott össze, amely még a pandémia bezárkózással telt ideje alatt sem széledt szét. Sőt: többen még az ingyenes városi programon túl is látogatnak plusztáncfoglalkozásokat, szerveztek már közös szalonnasütést, a járvány előtt pedig még egy tánctábort is.





Többféle program



– Azért tetszett meg az óra, mert ide nem kell partner: a férjemet nagyon nehéz kimozdítani, ő nem szeret táncolni, én viszont nagyon is, így ez pont megfelelt nekem. Úgy éreztem, hogy ezt nekem találták ki – tette hozzá Petrilla Árpádné. – Korunknak egyik nagy betegsége a demencia, ez ellen is küzdünk azzal, hogy eljárunk a táncórákra. Hihetetlen jó eszköz erre ez a foglalkozás, hiszen a tánclépéseket memorizálni kell, koncentrálni kell a lépések sorrendjére, hozzá pedig magukat a mozdulatokat is meg kell jegyezni. Mivel kardiós mozgás is van az órákon, a szívre és az érrendszerre is jótékony a hatása, szóval minden szempontból egészséges.

Borítókép: Az idény első szeniortáncórája egy korábbi koreográfia ismétlésével indult | Fotó: Dodó Ferenc