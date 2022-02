– Több kiváló szakemberrel is találkoztam a pályám során, közülük hárman voltak rám igazán nagy hatással: tőlük tanultam meg, hogy az ételekhez és a vendégekhez csak alázattal lehet hozzáállni, s hogy séfnek lenni több mint hivatás – Németh Zoltán Imre már a beszélgetésünk elején rögzítette, hogy bár sokat tanult, sokat dolgozott, de ha az élete egy-egy szakaszában nincsenek mellette meghatározó személyiségek, aligha juthatott volna el oda, ahol most tart.

Ha nem ismerte volna meg Cziránku Istvánt, Choi Van Dont és Lutz Lajost, valószínűleg soha nem nyitotta volna meg a Pizza Basilicót, melynek létrejöttéhez kellett még valaki: a fiatal séf felesége, aki a kezdetektől támogatja, sokszor a saját álmait is háttérbe szorítva.

Szív és lélek

– Angol és német nyelvű gazdasági levelezést tanultam a főiskolán, és mert a megyében nem igazán tudtam mit kezdeni ezzel a diplomával, végső elkeseredésemben jelentkeztem egy szakácstanfolyamra – Cziránku Istvánnál voltam tanuló. Mindig is vonzott a főzés, és rájöttem, hogy ez nekem való szakma, ám azokon a helyeken, ahol végzés után megfordultam, szinte csak rossz példákat láttam. Angliába költöztünk, ahol a vietnámi Choi Van Don mellé kerültem: gyakran kiabált, néha még késsel is mutogatott, de a tudásával és azzal, ahogy a munkához állt, elkápráztatott – tőle ered a sajttortamániám is.

– Amikor hazajöttünk, a feleségem unszolására jelentkeztem egy álláshirdetésre, amit a Zsidai Group írt ki, a meghallgatáson pedig Lutz Lajos, a hazai gasztronómia egyik ikonja csak annyit kérdezett: fiam, szív és lélek van-e? Azt feleltem, van, másnap pedig mehettem a próbanapra. Felvettek, és dolgoztam a Pierrot étteremben, a Spíler Budában, majd Jamie Oliver éttermébe kerültem, ahol vezetőhelyettes lettem. Amit az olasz gasztronómiáról tudok, azt náluk tanultam meg – örökké hálás leszek a szakmaiságukért és azért, hogy beletanulhattam a vezetői feladatok ellátásába. Nagyon sok lehetőséget kaptam arra, hogy tanuljak, fejlődjek, egyszóval minden remekül alakult, ám jött a pandémia. Minden bezárt, így a feleségem, aki akkor indította el a saját vállalkozását, otthon maradt a kislányunkkal, és jött a kérdés: mihez kezdjünk?

Minőségi alapanyagok

– Egy csütörtök reggel elhatároztuk, hogy Ibrányba költözünk – az én családom itt él –, másnap pedig már el is jöttünk a fővárosi 10. emeleti albérletünkből. Az első perctől nagyon jól éreztük magunkat, a kislányunk imádta, hogy egész nap a kertben lehet, és elég gyorsan megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk valamit, ami a sajátunk. Több ötletünk is volt: tésztabár, hamburgerező, ázsiai kuckó, pékség, de végül a pizzéria mellett döntöttünk. A környékünkön csak vastag tésztájú pizzát lehet kapni, mi viszont az olaszos, vékony tésztájút készítjük, és szerencsére nagyon szeretik a vendégeink – azt mondják, pont olyan, mintha Olaszországban pizzáznának.

– Ehhez nem elég a szaktudás, fontosak a minőségi alapanyagok, és én nagyon figyelek arra, hogy valódi, érlelt olasz sonkát és ne sajtszerű készítményt, hanem igazi mozzarellát és cheddar sajtot tegyek a tésztára. Ma már az olasz mellett indiai ételeink is vannak – vietnámi mesteremtől megtanultam, hogy a fűszerektől nem kell félni –, és nemcsak sajttortákat, de kehelydesszerteket is készítek.

Otthon is szívesen főz

– Feszített a tempó, mert a feleségemmel ketten visszük a konyhát, ám megéri, mert nagyon jók a visszajelzések – mesélte lapunknak Németh Zoltán Imre, aki otthon is szívesen áll a tűzhely mellett, mert fontosnak tartja, hogy a felesége és a gyermekük is élvezzék az előnyét annak, hogy van egy jó séf a családban.

– A feleségem is nagyon jól főz, olyannyira, hogy sok ételt jobban készít, mint én, de a kreatívabb, különlegesebb ételekért én felelek. A vendégeink egy része Nyíregyházáról jár hozzánk, és sokszor megkérdezik, nem akarjuk-e odaköltöztetni a pizzériát. Bár tudom, hogy jóval többen látogatnának bennünket, abban is biztos vagyok, hogy megszűnne a magánéletem, s nem tehetném meg, hogy este nyolckor bezárjak. Így is nagyon kevés időt tudok a szeretteimmel tölteni, nekem pedig ők a legfontosabbak, így maradunk Ibrányban, ahol egyébként nagyon jól érezzük magunkat – tette hozzá.