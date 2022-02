Szombat délelőtt a szokásosnál is nagyobb volt a forgalom a megyeszékhely útjain: több ezren indultak el Sóstóra, hogy friss hurkát és kolbászt kóstoljanak, de sokan tartottak az Erdei tornapálya felé is: az Élet Forrása Egyesület ez utóbbi helyszínen rendezte meg az Ápolók futását – az országban ez volt az első ilyen esemény. A futást az ápolók napjára időzítették, de szomorú aktualitást adott a rendezvénynek egy néhány héttel ezelőtt bekövetkezett tragédia: autóbalesetben életét vesztette egy fiatal ápolónő, így a szervezők adományokat is gyűjtöttek a lány családjának.

Májusban újra megrendezik

– Szerettük volna a szociális és egészségügyi szférában dolgozó ápolókat, gondozókat, hallgatókat és nyugdíjas ápolókat mozgásra ösztönözni – mondta el lapunknak az egyesület elnöke, Hadobásné Kiss Hedvig, akitől megtudtuk: előzetesen közel háromszázan jelezték, hogy lefutják a négy kilométeres távot.

– A testi, lelki egészség megőrzéséhez elengedhetetlen a mozgás, a kikapcsolódás, a felfrissülés. Az ápolóknak, gondozóknak folyamatosan teljesíteniük kell, hiszen a betegeknek, s az ellátottaknak szükségük van rájuk. Ők azok, akik a legnehezebb időkben is szeretetet, megnyugvást és örömet varázsolnak a hétköznapokba, és hogy ezt hosszú időn át megtehessék, időnként fel kell töltődniük. Időt kell szánniuk magukra, az egyesületünk pedig ebben is igyekszik segíteni. Ennek egyik eleme a Fitt Ápolók, Fitt gondozók programsorozat: hetente kétszer, háromszor közösen sportolunk, futunk, és aki szeretne, csatlakozhat hozzánk. A visszajelzések nagyon jók, mert a résztvevők rövid idő alatt észreveszik magukon a pozitív változásokat – mondta el az egyesület elnöke és hozzátette: látva a nagy érdeklődést, májusban ismét megrendezik az Ápolók futását.

Levezetik a feszültséget

Voltak, akik kutyával futottak, többen a gyerekeikkel együtt sportoltak, az első ápoló pedig, aki átszakította a képzeletbeli célszalagot, Tanyiné Katona Edit volt – a Debreceni Klinika onkológiai osztályán dolgozó hölgy Tatár-Szilágyi Erikával érkezett, közösen teljesítették a távot. Mind a ketten Görbeházán élnek, s gyakran futnak együtt, mert mint mondták, ezzel tudják levezetni a munkájukkal járó stresszt és feszültséget (Erika pszichológusként dolgozik.).

– Amikor olvastam az eseményről, azonnal tudtam, hogy itt a helyem – mesélte Edit, aki hétköznaponként munka után, vagy hétvégén kora reggel fut, de előtte otthon mindent elintéz, így a családja nem látja kárát a hobbijának. Ugyanezt mondta Erika is: három gyerekük van, és mivel rendszeresen fut, a feszültséget nem otthon vezeti le, ami a családja szempontjából különösen fontos. Baloghné Erzsó őket követve ért célba: a Református Egyházközség Szivárvány Idősek otthonának gondozója egy-egy fárasztó nap után futócipőt húz, és vagy itt, a tornapályán, vagy a Bujtoson rója a kilométereket. Azt mondja, szüksége van a mozgásra, a kikapcsolódásra, és komoly célokat is kitűzött maga elé: szeretné lefutni a félmaratont.

A sport közösséget teremt

– Az ápolók és a gondozók soha nem lehetnek rosszkedvűek, vagy fáradtak, mindig a legjobbjukat kell nyújtani, ehhez pedig szükségük van arra az örömre és boldogságra, amit a mozgás biztosít – mondta az ajándékcsomagok átadásában segédkező dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő, és kiemelte a sport közösségi erejét is.

– Maximálisan támogatom az ehhez hasonló rendezvényeket, hiszen a résztvevők sokat tesznek az egészségükért. Nagy szükség arra, hogy a mentálisan és fizikailag is megterhelő munkájukból időnként kiszakadjanak, s hogy időnként ne csak másokkal, de magukkal is törődjenek – tette hozzá dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.