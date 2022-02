Baráth Barbara előtt már most meg lehet emelni a kalapot. Vagy stílszerűen a svájcisapkát. Fiatalon olyat ért el, ami megsüvegelendő, a csengeri kötődésű hölgy előtt pedig még óriási távlatok állnak. Az elméleti orvostudományokból a trombózis és hemosztázis programban doktorált, jelenleg az artériás és vénás trombózishoz kötődő kutatásokban vesz részt Genfben. De hogyan jutott el a Szamos mellől az 1600 kilométerre fekvő Genfi-tó partjára?

Oda, ahol olyan kiválóságok születtek, mint Jean-Jacques Rousseau filozófus, a felvilágosodás nagy alakja, vagy Henri Dunant, a Vöröskereszt megalapítója, ahol megtalálható Bocskai István és Bartók Béla szobra, s ahol teret neveztek el Liszt Ferencről.

Tutor volt a táborban

– Már általános iskolás korom óta érdekel a biológia és az orvostudomány. Kislányként orvos akartam lenni, majd ez átalakult bennem, és elkezdett érdekelni a kutatás. A biológia szeretete vezetett oda, hogy a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba felvételizzek – említette Baráth Barbara. – Biológia tagozatos lettem 2006-tól, és a gimnázium utolsó évében részt vehettem a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, illetve a ­Sántha Kálmán Szakkollégium nyári tudományos táborában, ahol először tekinthettem be az orvostudományi kutatás világába. A PhD-s éveim alatt már tutorként voltam a táborban, ahol bevezethettem a gimnazistákat a tudomány világába.

A Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék fő kutatási profilja a trombózis és hemosztázis területe.

– A gimnázium után csak a kutatás érdekelt, ezért a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak orvosi kutatólaboratóriumi analitikus BSc-szakirányán folytattam tanulmányaimat. Másodéves koromtól részt vettem a Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék munkájában tudományos diákköri hallgatóként.

– A tanszék e területen világszerte ismert professzorától, oktatóitól, kutatóitól tanulhattam, később pedig együtt dolgozhattam velük. Ott a véralvadás XIII-as faktorának vizsgálatával foglalkoztam – ez egy nagyon fontos fehérje a véralvadás utolsó fázisában. A hiánya vérzékenységhez vezet, emelkedett szintje trombózisrizikó-fokozó hatású. Prof. dr. Muszbek László akadémikus volt a témavezetőm, az ő irányítása alatt írhattam meg a BSc- és az MSc-pályamunkámat. Hálás vagyok azért, hogy egy ilyen nagy szaktekintélytől tanulhattam.

Barbara az alapképzés befejeztével elkezdte a mesterképzést a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar klinikai laboratóriumi kutató szakán. A képzés alatt nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy folytathassa a diákköri munkáját a tanszéken.

Második lett a hallgatója

– Akkor már eltökéltem, hogy szeretnék jelentkezni a doktori képzésre. Elméleti és gyakorlati oktatásban, valamint szakdolgozó, tudományos diákkörös hallgatók társ­témavezetésében is feladatot kaptam: egy hallgatóm az Országos Tudományos Diákköri Konferencián az előkelő második helyezést érte el, amire nagyon büszke vagyok. A mesterképzés után felvettek a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Laki Kálmán Doktori Iskolába. A Trombózis, hemosztázis és vaszkuláris biológia programban dr. Katona Éva témavezetése mellett végezhettem a kutatómunkámat.

– A PhD-disszertációmat „Az alpha2-plazmin inhibitor szerepe trombotikus megbetegedésekben” címmel írtam. Aki nem jártas ebben, biztosan felhúzza a szemöldökét, ha ezt olvassa. Nos, az alpha2-plazmin inhibitor egy olyan fehérje, amely fontos szerepet játszik a véralvadás és a fibrinolízis (az alvadék lebomlása) folyamatában, ahol a fehérje ellenállóbbá teszi az alvadékot. Az emelkedett szintje trombózishoz vezet, míg a ritka hiánya vérzékenységet okoz.

– Ennek a fehérjének az izoformáinak a szintjét vizsgáltam a vénás trombózisban és az akut iszkémiás stroke-ot elszenvedő betegek csoportjában úgy, hogy összehasonlítottam az egészséges kontrollszemélyekkel. A klinikai kutatások mellett alapkutatással is foglalkoztam. A PhD-fokozat megszerzésének egyik feltétele, hogy az új eredményeket külföldi szakmai folyóiratokban kell publikálni. Több ösztöndíjat nyertem el, és megtiszteltetés volt számomra, hogy öt éven keresztül tölthettem be a Laki Kálmán Doktori Iskola hallgatói képviselője pozíciót, ezáltal beleláthattam a doktori iskolánk vezetésébe, működésébe, és több neves professzorral is megismerkedhettem. Több nemzetközi és hazai konferencián mutathattam be az eredményeimet. Eldöntöttem, hogy mindenképpen külföldön szeretném folytatni a munkámat. Vonzott, hogy új embereket ismerhetek meg, új kihívások elé nézhetek, és fejleszthetem a tudásomat.

Baráth Barbara elsődleges célként Svájcot tűzte ki. – Szerettem volna a tudományterületemen maradni, és a debrecenihez hasonló témával foglalkozni. Májusban kezdtem el kutatói állások után nézni. A Genfi Egyetem Általános Orvostudományi Karán lévő Orvosi Genetikai Tanszékről kaptam felkérést, hogy szeretnének velem interjúzni. Ez kétkörös volt, ahol az intézet vezetőivel, professzoraival kellett beszélgetnem a munkámról, majd felajánlottak egy posztdoktor állást a tanszékükön.

Kiváló oktatóktól tanulhatott

– Augusztusban sikeresen megvédtem a doktori disszertációmat, és doktori fokozatot szereztem. Október elsejétől kezdtem el a munkámat a Genfi Egyetemen. Ez visszaigazolta, hogy kemény munkával bárki el tudja érni a céljait, és megvalósíthatja az álmait. A Debreceni Egyetemen kiváló oktatóktól, kutatóktól tanulhattam, és mindig hálás leszek nekik a támogatásukért.

– A Genfi Egyetemen jelenleg az akut alsó végtagi trombózisban szenvedő betegek trombusát vizsgálom különböző mikroszkópos technikákkal, valamint a vérplazmájukból vizsgálom a fibrinháló szerkezetét, mely segítheti a kezelőorvos munkáját az esetleges terápia kidolgozásában. A vizsgálatok során kiderülhet, mely véralvadási faktorok emelkedett vagy csökkent szintje okozhatta a trombózist, ami esetleges biomarkerként szolgálhat a trombózis megelőzésében. Részt veszek olyan vérzésben szenvedő betegek analízisében, akiknél ismeretlen a vérzés oka és a háttere. A vérplazmájukat különböző módszerekkel vizsgálva segíthetjük a klinikusokat az esetleges terápia kidolgozásában.

– A családom a tanulmányaim alatt is a nagyon fontos szerepet töltött be az életemben, hiszen mindig mellettem álltak, biztattak – nélkülük nem valósíthatnám meg az álmaimat. Fontos számomra, hogy bár 1600 kilométer választ el tőlük, a szeretetükkel és támogatásukkal könnyebbé teszik a mindennapjaimat.

Kantononként változó a koronavírus-helyzet

A koronavírus-helyzet Svájcban is befolyásolja a mindennapokat, amit a csengeri dr. Baráth Barbara is tapasztal.

– Kantononként változik a helyzet. Genfben kötelező a maszkot használni beltéren (például a boltban, a postán), és az éttermek belső részén ellenőrzik az oltási igazolványt.

– Az egyetemen kötelező a maszkhasználat, és ha nincs manuális, kísérletes munkánk, jobban preferálják a home office-t. Általában én egy héten egy napot dolgozom otthonról. A kísérleti tevékenység mellett sok az utómunka. A mi tudományterületünkön főként nyáron és ősszel vannak nemzetközi konferenciák, ahol bemutathatjuk egy részét a munkánknak, illetve megismerhetjük az azonos területen dolgozó kutatók eredményeit is. Általában ebben az időszakban kell jelentkezni a nyári konferenciákra, ezzel együtt be kell nyújtanunk egy összefoglalót arról, hogy mit szeretnénk prezentálni az adott kongresszuson. Most a kísérletek mellett több időt kell fordítanunk az írásra, az eredményeink összegzésére – tette hozzá.