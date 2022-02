Elkészült a Móricz Zsigmond Színház filmje, a nézők először a Nyíregyházi Televízióban láthatják jövő hét szerdán, vagyis február 16-án este kilenc órától. A társulat egy izgalmas, skandináv típusú misztikus krimit forgatott az elmúlt hónapokban.

Nagyot álmodtak és bátrak voltak, de a végeredmény igazolja, hogy megérte – így nyilatkozott Horváth Illés, a színház művészeti vezetője a filmről. A Lélekpark egy skandináv típusú, misztikus krimi, története szerint bizarr dolog történik az állatkertben, a nem mindennapi ügy egy fiatal és fényes elméjű nyomozónál, Veránál landol, akit Staub Viktória alakít.

Izgalmas forgatás

Sok külső és belső helyszínnel bővelkedett az izgalmas forgatókönyv. Ez megnehezítette a forgatást a rengeteg költözéssel, a stáb mozgatásával, a díszletek építésével, illetve a világítástechnikája is igen költséges egy ilyen filmnek.

„Egy őrületesen nagy kaland volt, olyan élményekben személy szerint nekem részem – de szerintem ezt sokan mások is elmondhatják magukról, akik részt vettek a filmben – mint még soha. Egészen másféle munkavégzés, mint a színházcsinálás, rettentően élménydús és izgalmas és feszített munkatempójú élmények volt ezek, mert nagyon ki voltunk számolva nemes egyszerűséggel. Egy nagyon bonyolult utat választottunk magunknak azzal, hogy nem egy egyszerű kamara drámát valósítottunk meg, ami egy szobában játszódik, négy színésszel, mert az valószínűleg könnyebben fel tudtuk volna venni” – nyilatkozta Horváth Illés, a Móricz Zsigmond Színház művészeti vezetője.

Nagyszerű alakítás

A színház a Nemzeti Filmintézet támogatásával jutott a különleges lehetőséghez és készítette el a tévéfilmet, amelyben a társulat valamennyi tagja szerepet kapott. Nagyszerű alakítást nyújtanak a színészek, a nyíregyháziak által jól ismert művészek egy teljesen új arcukat mutatják be a filmben.

„Másfajta eszköztárat igényel egy színésztől, amikor kamerának játszik, egészen közeli felvételek vannak, amikor valakinek csak az arcát mutatják, akkor egészen más energiákkal és másféle módon kell dolgozni, mint például egy ilyen nagyszínpadon, ahol most is állunk. Ez feladta a színészeknek a leckét, de borzasztó büszke vagyok rájuk, mert sehol nem volt soha egy kilengés, mindenki úgy dolgozott, mintha életében már számtalan filmet forgatott volna. Természetesen voltak közöttük olyanok, akik forgattak már filmet korábban, de voltak olyanok is, akik egyáltalán nem” – tette hozzá Horváth Illés.

Premier

A nézők első alkalommal a Nyíregyházi Televízióban láthatják a Lélekparkot február 16-án este 9 órától.

Forrás: nyiregyhaza.hu