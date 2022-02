A farsang nem lehet teljes a beöltözés öröme nélkül. A Bencs-villában ezúttal egy időszakos kiállításon tekinthetők meg a Móricz Zsigmond Színház hatalmas jelmeztárából válogatott, nevezetes színművekhez kapcsolódó darabok.

A gyönyörű jelmezek, álarcok-maszkok mellett játékkal egybekötött tárlatvezetéssel is várják farsang idején a látogatókat. A múzeumi belépővel most az időszaki színházi jelmezkiállítás is megtekinthető az első emeleten, s izgalmas kérdések megválaszolásával a színház előadásaihoz kötődő ismereteiket is próbára tehetik a villa látogatói.



Rudik Dóri fotográfus, gyógy­pedagógus, a Varázsfészek mesekönyv írója lesz a villa vendége március 22-én, kedden 17.30-tól. Ténai Petrával, a színház művészével beszélget majd.