Vegyes a kép a fogorvosi praxisokban – van, ahol a koronavírus-járvány alatt rövidebb-hosszabb várólisták alakultak ki, másutt egyáltalán nem kell várni az ellátásra.

Mint ismert, a járvány elején kizárólag sürgős eseteket láthattak el a fogorvosok. A korlátozás az iskolai fogászati szűrésekre is vonatkozott, a csoportos szűréseket jelenleg sem ajánlják a vírus terjedése miatt, de az egyéni szűréseket elvégzik.

Bizalmi alapon választanak

Dr. Juhász Antaltól megtudtuk, a törvényi előírásoknak és a szabályoknak megfelelően a fogorvosok többsége folyamatosan dolgozott, a járvány alatt is fogadták a pácienseiket, így aki időpontot kért, kapott is.

– Nemcsak a magánrendelőmben dolgozom, hanem az államilag finanszírozott ellátásban is, Tiszanagyfaluban és Tiszaeszláron. Sem a saját rendelőmben, sem a vidéki praxisban nem tapasztalok hatalmas dömpinget. Ma már az emberek egy része magánfogorvoshoz jár, s abból bőven van kínálat, az ellátásban nem tapasztalok a megszokottnál nagyobb betegforgalmat – mondta a fogorvos.

Hozzátette, bizonyára többen gondolták úgy, hogy a járványhullám csúcsán nem mennek fogászatra, kivárnak a szűrésekkel, ám nem érdemes semmilyen panaszt halogatni, mert akár egy szuvas fogból, egy vérző fogínyből is lehet fogvesztés, ha nem kezelik időben –hívta fel a figyelmet dr. Juhász Antal.

A szűrésekkel kapcsolatban kiemelte: – Sokan azt hiszik, ha nincs semmilyen fogászati panaszuk, akkor nem kell fogorvoshoz menniük, azonban ahhoz, hogy elkerüljük fogaink elvesztését, a fájdalmas ínybetegségeket, a rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen. Sajnos továbbra is az a tendencia, hogy inkább csak az egészségtudatos emberek járnak el fogászati szűrésekre, így őket időben figyelmeztetjük, milyen ellátásra, esetleg kisebb beavatkozásra van szükségük. A legtöbb kellemetlenség továbbra is a fogszuvasodásból és annak következményeiből származik, emellett a fogíny- és a fogágybetegségek is elöl állnak a panaszok listáján. A lepedékek nemcsak fogszuvasodást idéznek elő, hanem fogkőképződést is, amit a fog­íny is megszenved – sorolta az orvos, milyen problémákkal találkozik.

– A fogtömés rutinbeavatkozás, de sajnos sokan halogatják a tömést, a fog begyullad, s ha már mozog is vagy sérült, a gyökeret már nem lehet megtartani – hívta fel a figyelmet a doktor.

A támogatott fogorvosi ellátás elsősorban a páciens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzeti fogászaton biztosított, de más körzeti fogorvos is elvállalhatja az alapellátást vagy a beutalóhoz kötött szakellátást. Sokan bizalmi alapon választanak fogorvost, ezért a magánpraxisokat keresik fel.