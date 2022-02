„Nekem minden nagyon cukkeráj volt” – kiáltotta lelkesen Erzsébet a foglalkozás végén, amikor arra a kérdésre kellett válaszolniuk a fiataloknak, hogy kinek mi tetszett a legjobban. Erzsike elragadtatása érthető volt, hiszen azon a kedd délelőtti rendezvényen két labrador, a 8 hónapos Bagira és a 9 esztendős Csiga is ott volt velük. Erzsike és társai – többek között Szandi, Katika, Fruzsina, Lacika, Zsolesz – simogathatták, etethették a két kutyát, amelyek részt vettek még a különböző játékokban is.





Speciális terápiás foglalkozás



Bár a két állatot olykor jobban izgatták a jutalomfalatok, de becsületükre legyen mondva, helytálltak a „Mókusok, ki a házból!” című közismert játékban, s postásként is szorgalmasan vitték a kis babzsákokat, míg a fiatalok abban a játékos versenyben kézről kézre adogatták az apró tárgyakat. Néhányan ölelgették, szeretgették a két ebet, míg mások félve nyújtották ki a kezüket az állatok felé, pedig nem először találkoztak Bagirával és Csigával. Igaz, a bátorságpróbán már a félénkek is hanyatt feküdtek a padlóra, s engedték, hogy a kutyák a hasukról kapják be a jól megérdemelt finom jutalomfalatokat.



– Heti két alkalommal tartunk ilyen speciális, terápiás jellegű foglalkozást az intézményünkben lévő tanköteles korú (6–23 éves), illetve nappali ellátásban részesülő (23 év fölötti) súlyosan-halmazottan fogyatékos fiatalok számára, akik nappali ellátás keretében látogatják intézményünket – tájékoztatta lapunkat Fohsz Gyöngyvér gyógy­pedagógus, a Nyírbogdányi Református Egyházközség fenntartásában működő SION Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola munkatársa.





Játékos formában



– Vannak kiegészítő foglalkozások is, mint a gyógytorna, a gyógymasszázs, a zeneterápia. Ez a mostani állatasszisztált óra egy komplex fejlesztőfoglalkozás volt. Azért nagyon jó, mert fejleszti a gyermekek empátiás képességét, szociális és együttműködési hajlamát, erősíti a közösségi érzést, s mi gyógy­pedagógusok is közelebb kerülünk a gyermekekhez.

– Ezeken az órákon játékos formában fejlesztjük a kognitív funkciókat, az észlelést, az érzékelést, a finommotorikát, a koncentrációt. A fiatalok a játékos ügyességi feladatok során – amiket a kutyák mutatnak be nekik – csúsznak-másznak, figyelik, hová kell lépniük, milyen sorrendben kell a feladatokat elvégezniük.





Színesebbek a napok



– Nagyon hatékonyak ezek a foglalkozások. Azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok sokkal intenzívebben fejlődnek, amikor itt vannak közöttük a kutyák. Ha nem lenne éppen kedvük valamit megcsinálni, valamelyik játékban részt venni, a kutyák hatására megteszik, vagyis jóval motiváltabbak, ha az ebek is itt vannak. Számunkra nagyon fontos, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, ezért igyekszünk a fejlesztési feladatokat játékos formában elvégezni. Azért is nagyon jó a kutyaterápia, mert a gyermekek nem érzik kényszernek a feladatokat, örömmel, lelkesen futnak, ugranak, lépnek, észre sem veszik, hogy tulajdonképpen fejlesztőfeladatokat hajtanak végre, nekik játék az egész, s éppen ez a célunk – folytatta a szakember.



– Mivel minden gyermek más-más képességű, ezért a csoportos foglalkozásokat meg kell tervezni, szervezni, összehangolni. Általában összeírjuk, mely gyermekek vesznek részt az adott foglalkozáson, és a számukra legmegfelelőbb feladatokat végezzük el a kutyusok segítségével. S hogy mi ebben a kutyák szerepe? Tanítványaink nagyon szeretik az állatokat. A kutyák érintése – mint minden más embernek – ezeknek a fiataloknak is nyugalmat ad, az állatok jelenléte biztonságérzetet, melegséget, szeretetet nyújt a számukra. A kutya játékosságot és barátságot is jelent. Sokkal több mindent megcsinálnak a kutyának, mint egy felnőttnek. Az állatok segítségével olyan fejlesztőgyakorlatokra tudjuk rávenni a gyermekeket, amiket egyébként nem szívesen tennének meg, kizökkentjük őket komfortzónájukból és nagyokat nevetünk együtt, hiszen ahol ezek a kiképzett, jól nevelt kutyák megjelennek, ott garantált a jókedv, a vidámság. Nagyon várják a kutyás foglalkozásokat, azokon a napokon már reggel feldobott hangulatban vannak,ezek a foglalkozások számukra a hét fénypontját jelentik. A kutyával lehet őket motiválni. A hétvégéken a gyermekek otthon vannak, egy kicsit elszoknak tőlünk és a fejlesztő iskolától, a hétfő reggelek ezért mindig nehezen indulnak.



– Ha meghallják, hogy másnap a kutyát megsimogathatják, megölelhetik, már jóval lelkesebben dolgoznak. A kutyaterápia beépült a mindennapi életünkbe. Nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért az Aura Segítő Kutya Alapítványnak, Szabó Ágnesnek és természetesen a kutyusoknak, évek óta szebbé, színesebbé teszik a napjainkat – fűzte még hozzá Fohsz Gyöngyvér.





Minden korosztálynál



Bagira és Csiga gazdája Szabó Ágnes, a debreceni székhelyű alapítvány egyik nyíregyházi önkéntese.

– Egyre több helyen alkalmazzák a kutyaterápiát. Nemcsak Nyírbogdányban segítjük a fejlesztőfoglalkozásokat, az alapítványunk tagjai viszik a kutyákat többek között a Csodavárba és a Szivárvány Idősek Otthonába is. A nyírbogdányi foglalkozás a mozgásra épült. A gyógypedagógusok előre eldöntik, hogy mit is szeretnének aznap fejleszteni, s mi abba a sorba illesztjük be az állatasszisztált terápiát. A kutyaterápia minden korosztálynál alkalmazható – avatta be lapunkat a szakmai részletekbe Szabó Ágnes, aki 2014 októberében kezdte az önkéntességet.



– Az egyik társunk Sóstógyógyfürdőn az idősek otthonában dolgozik, s a munkája mellett hetente egyszer tart egy terápiás foglalkozást valamelyik osztályon, de főleg a demens betegeknél. Az időseknél a rövid távú emlékezet gyengül, főleg a régi dolgokra emlékeznek. A kor előrehaladtával a szociális kapcsolatok is leredukálódnak, a családi szálak meglazulnak. A korábbi életmód megváltozik, az örömforrások csökkennek, gyakori a depresszió. Az idősek többségének egykoron volt valamilyen kapcsolata az állatokkal, s a kutyák láttán felidézik azokat az éveket, amikor ők is állatokkal foglalkoztak, esetleg kutyát tartottak.



– Beszélnek magukról, majd a kutyákkal játszanak, sétáltatják az állatokat. A dep­ressziós, szorongó idősek feloldódnak, az ebek felkeltik az érdeklődésüket, nyitottabbakká, elfogadóbbakká válnak. A négylábúak érzelmeket, gesztusokat váltanak ki belőlük – magyarázta Szabó Ágnes.

Vajon minden kutya alkalmas terápiára? – vetődött fel óhatatlanul is a kérdés.



– A labradorok és a golden retrieverek különösen jók, számukra nagyon fontos a kapcsolat az emberrel, mindenük a játék, a játékosság. Én sokáig egy németjuhász kutyával dolgoztam. Tulajdonképpen minden olyan kutya alkalmas terápiára, amelyik együttműködik az emberrel, s nincs benne agresszió. Vannak olyan fel­adatok ugyanis, amikor a kutyák a gyermekekkel együtt fut­károznak. A futás sok kutyában a vadászösztönt ébreszti fel, ezért azok nem alkalmasak terápiára. Nagyon hosszú kiválasztás és hosszú-hosszú kiképzés szükséges ahhoz, hogy egy kutyát elvihessünk a fiatalok és az idősek közé.



Szabó Ágnes a nyírbogdányi intézményben immár hét éve tart terápiás foglalkozásokat. Vajon mit jelentenek a sérült fiatalok számára ezek a találkozások? – hangzott el egy újabb kérdés.





Folyamatos a kiképzés



– Amikor a pandémia első évében, 2020-ban több hónapra leállt az élet, nem lehetett foglalkozásokat sem tartanunk, a gyermekek úgy érezték, hogy kirántották a lábuk alól a talajt, nem volt meg számukra a megszokott kutyás foglalkozás. Ezért is vállaltuk az elsők között a védőoltásokat, hogy bármi áron, de muszáj csinálnunk, hiszen a kutyaterápiás foglalkozások jókedvet és vidámságot teremtenek, erőt adnak, lelkesítenek.



– Az egyik kisfiú kezdetben agresszív volt, bántotta a kutyusokat, most pedig már ölelgeti, szeretgeti az ebeket. Bármit kérünk tőlük, boldogan megcsinálják, mert a négylábú kedvencek is ott vannak. Borzasztó erős motiváció, hogy együtt játszhatnak az állatokkal.



– A kutyák kiképzésével a téli hónapokban sem állhattunk le, kellett egy terem, ahol dolgozni tudunk. A nagykállói Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház vezetőségének hálásak vagyunk, mert szombatonként az ottani tornateremben képezhetjük a kutyákat. Ugyancsak köszönettel tartozunk a nyíregyházi önkormányzatnak és Bordás Béla városgondnoknak, hogy a Városmajor utcán kialakíthattunk egy kiképzőpályát, ahol jó időben gyakorolhatunk az állatokkal. Ezek a támogatások nagy segítséget nyújtanak a munkánkhoz, hiszen nagy szükség van a kutyáinkra, s mi örömmel segítünk – tette hozzá befejezésül Szabó Ágnes.



Borítókép: Dodó Ferenc