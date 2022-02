A horgászok körében nem ismeretlen a Nyíregyházán élő Daru Sándor neve, aki több évtizede elmaradhatatlan vendég megyénk horgászvizeinél. Az elmúlt nyáron jelentős változás történt az életében, ugyanis megkezdhette a jól megérdemelt nyugdíjas éveket. Kíváncsiak voltunk arra, vajon azóta több idő jutott-e a hobbijára, de a beszélgetést azzal a kérdéssel kezdtük: Hogy telnek a napok mostanában?





Kihagyja a hideg évszakot



– Nagyon-nagyon lassan. Mondhatnám azt is, hogy felkészüléssel a tavaszi időszakra, de ez nem fedné teljesen a valóságot, mert tulajdonképpen nálam mindig bedobásra kész a készség. Bármikor kellene mennem, csak fognám a felszerelést és vihetném – erre várok már nagyon. Inkább elméletben készülök. Vannak horgászok, akik a téli hónapokban nagy műgonddal készülnek a tavaszra, takarítják, tisztítják a botokat, cserélik a megfáradt damilokat. Én nem igazán tartozom közéjük, nálam ilyen szempontból nem zárul le az év, én folyamatosan rendben tartok mindent – árulta el érdeklődésünkre Daru Sándor.



– Ezelőtt néhány évvel, sőt még tavaly is a téli időszakban kerestem a meleg vizű horgásztavakat, amiket termálvizek táplálnak. Ilyen tó található Nyírbátorban és Hajdúszoboszlón is. Ezen a télen úgy döntöttem, hogy annyi időm van már a horgászatra nyugdíjasként, hogy ezt a hideg időszakot kihagyom. Sok horgászfilmet nézegetek, a horgászbarátaimmal beszélgetek telefonon, gyakran alig tudjuk abbahagyni, mindig van mit megbeszélni a horgászattal kapcsolatban.





Főleg a hétköznapokon



– Ezeken a hűvös napokon felidézem az őszi horgászatokat és fogásokat. A nyugdíjaztatásom azt jelenti, hogy jóval több időm jut a horgászatra. Gyakorlatilag több napot horgásztam, de az órák számát tekintve nem biztos, hogy többet voltam a vízparton, ugyanis megváltoztak a horgászathoz kötődő szokásaim – folytatta Daru Sándor.



– Régebben a hétvégeken reggeltől estig kint voltam a parton. A kapunyitáskor már ott voltam, s én voltam szinte az utolsó, aki eljött. Nyugdíjasként a hétvégeket nagyrészt pihenéssel töltöm, s inkább hét közben horgászom. Nem rohanok, kényelmesen elkészülök, s úgy 8-9 órakor kezdem meg a horgászatot, s kint maradok a parton 15-16 óráig. Kevesebbet vagyok időben a tavaknál, de hét közben többször is. Ez azért jó nekem, mert akik dolgoznak, a hétvégén érnek rá horgászni, a hétköznapokon jóval kevesebben vannak, horgászhelyeket is könnyebb találni.

– Ebben a rendszerben sokkal kipihentebbnek érzem magam, az a 4-5 órás horgászat nekem tökéletesen elég. Nyilván kevesebb halat fogok, hiszen a hajnali és a késő esti órákat kihagyom, de jobban érzem így magam.





A pihenés a legfőbb cél



A kedvenc horgászvize továbbra is az Orosi tó, de azért a barátokkal, a családdal Tokajba is ellátogatott az ősszel.

– Természetesen Tokaj más kategóriát jelent, hiszen oda úgy tudunk menni, ha 48 vagy 72 órára foglaljuk le az álláshelyet és a szálláshelyet. Bár lehetne éjjel is horgászni, akkor már nem horgászunk, inkább pihenünk, s reggel kipihenten újrakezdjük. Ennek ellenére így is fogtam 20 kilogramm feletti pontyokat, kapitális amurokat. Ezeken a többnapos horgászatokon is főleg a pihenési jelleg dominál.



– Életemben annyi sok és nagy halat fogtam, hogy most már háttérbe szorul a hal mennyisége, immár valóban a kikapcsolódásé a főszerep. Nem számolom már a halakat. Az Orosi tóhoz ha kijöttek a barátok, az volt az első kérdésük, hányat fogtál. Most már nem ez az elsősleges szempont a számomra. Ha kettőt fogok, annak is nagyon örülök, a pihenés jelenti a fő motivációt.



– Nagy örömömre az elmúlt nyáron itthon volt Észak-Írországból a lányom és a vejem. Sok időt tölthettünk együtt, s több alkalommal elmentünk Tokajba, ugyanis ők is szeretik a horgászatot és a természetet. Bár most a két lányunokám nem jött velük, de jó érzés a számomra, hogy még huszonévesen is imádják a horgászatot, így remélhetőleg folytatják majd ezt a családi hagyományt. A lányoméknak nagyon hiányzik ez a bojlis horgászat, mert náluk a tengeri horgászat a jellemző, illetve vannak még kis angol tavak, amik method feederes horgászatra alkalmasak.

Egy korábbi beszélgetéskor Daru Sándortól hallottuk a mondást: ,,Horgászatra nincs rossz idő, csak kevés.” Akkor most már szakított ezzel nézetével is? – hangzott el az újabb kérdés.





Kevesebb versenyt vállal



– A pihenés a legfőbb szempont, így természetesen figyelem az időjárást is. Tengernyi időm van a horgászatra, így most már válogathatok, hogy csak kellemes időjárás esetén horgásszam. Egy helyre ülök, megvárom a halat, de ez nem jelenti azt, hogy most nem akarok halat fogni. Egészséges vagyok, de azért már számolnom kell a fizikai korlátaimmal is, csak fáradékonyabb az ember. Lecsökkentem a versenyek számát is, még egy-két versenyen részt veszek a barátok kedvéért.



– Az első verseny február végén egy távdobó verseny lesz Fehérgyarmaton a Balla-tónál lévő mezőn. Szeretném magam kipróbálni, mert ilyen versenyen soha nem indultam. Kíváncsi vagyok arra, hogy a versenyre összeállított készséggel milyen messzire tudok hajítani 65 éves koromban. Ahogy az időjárás engedi, néhány barátommal edzeni is fogunk erre a versenyre. S szintén az időjárástól függ, hogy mikor mehetek Orosra horgászni. Nem várom meg, hogy hét ágra süssön a nap, csak nyisson ki újra a tó!

Borítókép: Egy 20+-os ponttyal | Fotó: Daru Sándor archívuma