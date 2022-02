Diákok ezreivel ismertette és szerettette meg a történelem érdekességekkel és nem ritkán rejtélyekkel teli, szövevényes, mégis átlátható világát Maleczki Péterné, aki az idén januárban vonult nyugdíjba. Lapunknak elmesélte, hogyan érte el, hogy a diákok úgy várják az óráját, mintha az egy izgalmas sorozat újabb epizódja lenne.

Nem az a jó tanár, aki szimplán csak oktatja a növendékeit, hanem aki képes lenyűgözően mesélni, információkat ad át, és mindeközben nevel. Az idén januárban nyugdíjba vonult Maleczki Péterné így tett több mint negyven éven át: friss diplomás, magyar–történelem szakos tanárként előbb Tuzséron tanított, majd a nyolcvanas évek vége felé a megyeszékhely 2-es gyakorlójában, mai nevén a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI-ban helyezkedett el. Különleges tanítási módszerével diákok ezreivel ismertette és szerettette meg a történelem érdekességekkel és nem ritkán rejtélyekkel teli, szövevényes, mégis átlátható világát.

Megkönnyezték a búcsút

– Hallgatóként itt töltöttem a tanítási gyakorlatomat, nagyszerű pedagógusoktól tanultam. A pályán eltöltött évek alatt nyitott voltam a személyiségemhez közel álló, tanulóközpontú, újszerű pedagógiai megoldásokra, folyamatosan képeztem magam. Arra törekedtem, hogy a tanítványaim aktív szereplői legyenek a tanulási folyamatnak, és éhezzék az újabb ismereteket, akárcsak otthon a kedvenc filmsorozatuk új epizódjait.

– Nagy hangsúlyt fektettem a fiatalok egészséges nemzettudatának kialakítására is, valamint arra, hogy a városukra büszke polgárokká váljanak. Ez csak úgy lehetséges, ha ismerik a település múltját, és megbecsülik az elért eredményeket.

Maleczki Péterné az utolsó napon kapott virágcsokorral

Forrás: Maleczki Péterné archívuma

– Szakvezetőként a pedagógus hivatás szakmai alapjaira oktattam a leendő történelemtanárokat, akik a gyakorlatuk során ízelítőt kaptak tőlem a szakma szépségeiből. Boldogsággal töltött el minden jól sikerült tanítási óra, a diákjaim sikerei, és öröm volt tehetséges, elhivatott, gyerekszerető hallgatók óráját látni – mesélte az Erdő sori iskola szakvezetője, vezetőtanára és mesterpedagógusa, akinek távozásakor a diákjai és a kollégái könnyeket ejtve kívántak boldog, hosszú és tartalmas nyugdíjas éveket.

Rendhagyó töriórák

Maleczki Péterné a tanítás és szakvezetés mellett felkészítő szakkört is tartott, tanítványai rangos tanulmányi versenyeken értek el kimagasló eredményeket. Iskolájában szakmai továbbképzés keretében, Nyírbátorban meghívott előadóként mutatta be az Európai Unió történetét, működését. Öt éve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári Napokon Pro Archivo emléklappal köszönték meg szakmai tanácsait, előadásait, a levéltár-pedagógiai órákat – pályája szép pillanatai között őrzi az ünnepség képeit.

– Rendhagyó történelemórákat is meghirdettem, kezdetben városismereti séta, később megyei, országos és határon túli történelmi helyszínek felkeresése szerepelt a programban. Hogy miért volt ez különleges élmény? A tanulók a helyszínen látták azt, amit az órán megtanultak, a tankönyvben olvastak, s rengeteg élménnyel gazdagodtak – magyarázta Ilona, majd megemlítette: nagy hasznát vette a mentálhigiéné területén folytatott tanulmányainak is, mert „kicsiknek és nagyoknak” egyaránt segítséget tudott nyújtani mentális problémák megoldásában, a konfliktusok kezelésében.

A beszélgetésünk végén Ilona azt is elárulta: a nyugdíjas éveiben is szeretne aktív maradni. Bár a tanítást osztályközösségi szinten befejezte, karitatívan szívesen foglalkozna tehetséges vagy éppen felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel.

– Immár több időm jut a családomra, a baráti kapcsolatok ápolására és az aktív pihenésre. A férjemmel nagyon szeretünk utazni, túrázni, járni a természetet – tette hozzá.

Egy magolós tárgy is lehet szerethető

Azt, hogy miként lehet megszerettetni a gyerekekkel a történelem világát, jól példázza Lászlófi Viola esete. Az egykori apáczais diák, aki versenyek sokaságán ért el sikereket, így emlékezett vissza felső tagozatos éveire, amikor az órarendjében felbukkant a töri tantárgy. „Nagyon jó töritanárt kaptunk Maleczki Péterné személyében. Úgy adta elő a tantárgyát, mintha a legérdekesebb mesét mondaná, és engem újra magukkal ragadtak a királyok és a királylányok. Nagy hatással voltak rám a töriórák. A tanárom megtanított arra is, hogy a töriben igenis van logika, bár ezt sokan nem látják, és a történelemből mindannyiunknak tanulnia kell, hiszen »a történelem mindenki életében az elmúlt időt alakítja újra« (Shakespeare). Ma is nagyon hálás vagyok neki ezekért. Így lett a töri az egyetlen olyan tantárgy, amelyet szájhúzogatás nélkül tanultam.”

Viola lelkesedése és szorgalma szép eredményeket hozott: 6. és 7. osztályban megyei 2. helyezett lett, 8. osztályban elnyerte az áhított első helyet, majd kölcseys gimnazistaként is folytatta a versenyzést.