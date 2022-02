Hűvös és havas téli napokon üdítő érzés felidézni az őszi hónapok horgászatait. Most arra a parti páros pergetőkupára emlékezünk vissza, amit Apagyon a Kenderáztató-tónál rendezett meg a debreceni Tati horgászbolt.





Hajdúból a Nyírségbe



Vajon a két üzlettel is rendelkező családi vállalkozásnak hogyan kerülhetett ősszel a látóterébe a nyírségi horgásztó? A választ a verseny szervezőjétől, Szakál Szabolcstól kaptuk meg, aki a cívisvárosi vállalkozás egyik szaküzletének az alkalmazottja.

– Rendszeresen szervezünk versenyeket, s az egyik ismerősöm felvetette, mi lenne, ha Apagyon a Kenderáztató-tónál lenne 2021-ben az őszi versenyünk, korábban ugyanis a legtöbbször Hajdú-Bihar megyei tavaknál rendeztük meg a megmérettetést.





Csak a hosszúság számít



– Négy évvel korábban részt vettem már Apagyon egy pergető horgászversenyen, 2020-ban pedig mi rendeztünk ott versenyt, vagyis ismertük a helyszínt. Mellette szólt az is, hogy sokkal jobbak a feltételek, mint a mi megyénkben lévő tavaknál. A tó mérete megfelelő, nem kicsi, nem nagy, könnyen körbejárható, szépen rendezett vízpartja van, s rendszeresen telepítettek is halakat a vízbe.

– A tavat gondozó apagyi horgász­egyesület vezetősége is megadott minden segítséget a számunkra. A 2020-as apagyi versenyünkön 38 ragadozó halat fogtunk 3 fajtából, akadt horogra süllő, csuka és harcsa. 2021 őszén 45 halat fogtak a versenyzők két halfajtából: 44 csuka és egy balin döntött a helyezésekről. A 45 darab össz­hosszúsága 1813 centiméter volt. A mi versenyeinken nincs alsó határ, a 30 centiméteres csukát éppen úgy lemérjük, mint a 86 centiméteres csukát, s nincsen extra pont, csupán a hosszúság számít – magyarázta Szakál Szabolcs.





Visszatérnek még a tóhoz



– Debreceni vagyok, nincsen semmilyen kötődésem Szabolcs-Szatmár-Bereghez, csak annyi, hogy Levelekre gyakran járok versenyekre, valamint szeretem a Felső-Tiszát. Leveleken tavaly részt vettem a Doránt Vilmos Fox Rage Kupán is. Ebben az évben a tizedik – jubileumi – megmérettetés színhelye biztosan megint Apagy lesz – tette még hozzá Szakál Szabolcs. MML



Borítókép: Egy csapat, két csuka | Fotó: Tati horgászbolt