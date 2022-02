A véradói aktivitás mind az öt hullámban elégséges volt, a vérkészítmény-ellátás folyamatos – válaszolta szerkesztőségünk megkeresésére az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), ugyanis a koronavirus.gov.hu oldalon jelenleg is felhívják a donorok figyelmét a véradás, a plazmaadás fontosságára.

Köztudott, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett betegek szervezete olyan mennyiségű antitestet termel, amelyet jellemzően a járvány elején eredményesen vetettek be a súlyos állapotú koronavírusos betegek kórházi kezelésében. Elsősorban a páciensek állapotromlását előzték meg a vérkészítménnyel. Ma már számos gyógyszert is alkalmaznak a betegek terápiájában.

Három hét elteltével adhat vért

S bár a járványhelyzet jelentősen javult az előző hullámokhoz képest, és az oltás is rendelkezésre áll, amely elsődleges védelmet nyújt a súlyos lefolyású betegséggel szemben, de a vérplazma gyűjtése nem állt meg. Nemcsak a betegek terápiájában, hanem különböző kutatásokban is hasznosul a leadott vér. Tulajdonképpen az előző hónapokhoz képest még hangsúlyosabb a toborzás, ugyanis mostanra sokan estek át a betegségen. Az oltottak enyhe tünetekkel átvészelték a kórt, s dönthetnek úgy, hogy véradással másokon is segítenek.

Ellenanyagszintet mérnek

– A Covid–19 betegségből gyógyult donor, ha már teljesen tünetmentes, a gyógyulását követő három hét (21 nap) elteltével adhat vért. Leghamarabb a gyógyulást követő 14 nap elteltével, de ekkor kizárólag negatív PCR-teszttel.

– Gyakori kérdés, hogy oltást követően adhat-e vért az önkéntes. Az érvényes szabályok szerint bármelyik oltást követően láz-, tünet-, és panaszmentes donor elmehet véradásra, azonban oltás után (különösen az ismétlő vakcinákat követően), néhány napig célszerű pihenőt tartani – hívják fel a figyelmet a szakemberek. Visszatérő kérdés, hogy kinek a vére alkalmas plazmadonációra. A vérmintavételnél megállapítják, mennyi vírusellenes antitestet termel a donor szervezete. Ha a szint eléri az elvárt értéket, és minden egyéb laboratóriumi eredménye is megfelelő, a jelentkezőt alkalmassá minősítik, és adhat plazmát. Kizárólag elegendő antitestszám esetén.

– Ezért kérjük a gyógyultakat, hogy minél többen szánják rá magukat a plazmadonációra, segítsenek azoknak, akik most küzdenek a fertőzéssel – erősítette meg az OVSZ a felhívást.

A levett plazma kivizsgálását és tárolását az Országos Vérellátó Szolgálat végzi, ugyanitt előállítják a speciális vérkészítményt is.

Nyíregyházán konvaleszcens plazmaadásra a Területi Vérellátó Intézetben (Szent István út 68.) jelentkezhet az önkéntes véradó. Az adományokat elsősorban a nyíregyházi betegek kezelésében használják fel.

Nemcsak plazmaadományokat, hanem a folyamatos vérellátás érdekében a vérkészítmények pótlására is várják a véradókat. A Magyar Vöröskereszt szervezésében Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a következő helyeken és időpontokban: Február 23-án, 8–15.30 között - Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet; Február 23-án 13.30–16.30 között - Kisvárda, Szent Damján Görögkat. Kórház; Február 24-én, 8–17.30 között - Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet; Február 24-én, 8.30–10.30 között - Nyírvasvári, faluház.