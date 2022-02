Február 11., péntek

22 óra: Ledobja a technó­bombát a Mamma Mia

A nyíregyházi szórakozóhelyen jó pár cipőtalp el fog kopni.

Igazán ütős technóbulit hoz tető alá péntek éjjel a Mamma Mia, ugyanis egyenesen Németországból érkezik a minimal techno királya, Martin Books, aki szinte már az egész országot meghódította, ezen a hét végén pedig a szabolcsi megyeszékhelyet fogja bevenni. A Dark Knights és a Techno Vision jeles eseményét impozáns hazai undergroundkeret kíséri majd: a külföldi sztárvendég mellett a keverőpult mögé áll Chrstphr, Dave, Colorado, Németi és JustMe. Kapunyitás este tízkor, a parti 16 pluszos.

22 óra: Szerelemünnep – harminc felett

A harmadik iksz után szívesen lemennél valahova, de kényelmetlenül érzed magad a tizenévesek között? Nos, a nyíregyházi Karma Event Club péntek esti bulijában a saját korosztályoddal táncolhatod át magad a hétvégébe.

A város első és egyetlen Valentin-napi harminc­ pluszos estéjén lesz lehetőség kitörni a szürke hétköznapok monotonitásá­ból. Fenyvesi ugyanis elhozza a kilencvenes, a kétezres és a 2010-es évek bulihimnuszait. Ez lesz az a parti, ahol emlékezhetsz a régi szép pillanatokra, de mosolyogva élhetsz a mának is.

Február 12., szombat

19 óra: Egy csipetnyi New Orleans Tiszavasváriban

A megyei könnyűzenei élet krémje örömzenél a Találkozások Házában.

A New Orleans-i éjszakákat idézi meg a tiszavasvári kulturális találkahelyen Alex Koljadzsin (szaxofon), Bánhidi Krisztián (ének), Cserepánya Miroszláv (ének), Fekete Viktor (gitár), Holik Zsolt (basszusgitár), Karászi Ágnes (zongora), Mikli Áron (billentyűs hangszerek), Munkácsi Szabolcs (dob), Nagy Dániel (fúvós hangszerek, percussion, ének), Veres Tibor (billentyűs hangszerek) és még sokan mások. A program ingyenes.

21 óra: „Elmegyek az éjszakába mulatni, ott fogom a bánatom elfeledni”

A vajai Anna pub kemény magjának ezen a hétvégén sem kell lemondania az élő zenéről: szombat este Hidegkuti Levente táncoltatja meg őket.

22 óra: Farsang a Szódaház utcában

A nyíregyházi Barbizonban kétféle zenei stílus közül választhatnak a bulizók.

A nagyteremben a mulatásé lesz a főszerep, a zenéről a műfaj nagyágyúja, Kocsis Janika gondoskodik. Mindeközben a pódiumteremben retró- és forró latin slágereket pörget DJ Till.

22 óra: Latin Disco Party

Bírod a modern latin slágereket? Szeretnéd átélni a hamisítatlan temperamentumos latin bulik hangulatát egy fülledt éjszakán?

Számos város és telt házas buli után egy egész estés partival érkezik a nyíregyházi Karma Event Clubba a két latino DJ, El Dezi és Széles Amigo, valamint Tittyman Live Act Conga Show-ja. Az este korhatáros, belépés csak nagykorúaknak!

22 óra: El Disco de Papel

A nyíregyházi Club Hollywood szombat esti bulija legalább akkora durranás lesz, mint a spanyol pénzverde kifosztása.

A Never Say Never csapata gondoskodik a hangulatról és az extra látványelemekről, maszkokról, jelmezekről, pénzesőről és a Bella Ciao-életérzésről. A hangulatrabláshoz csatlakozik a BSW is.

22 óra: Valentine’s Party

A szerelmet keresed, vagy csak buliznál egy hatalmasat? Mindkettőre megvan a lehetőség – ráadásul egy helyen.

A tiszateleki Club Pegazus csapata Ámor bőrébe bújik szombat éjjel, hogy a kallódó szerelmeseknek segítsen egymásra találni. Ebben a bejáratnál kapott világítós karkötők is jól jönnek majd. Aki a zöldet választja, azt jelzi, hogy nyitott az ismerkedésre, aki viszont a piros mellett dönt, annak már foglalt a szíve. Természetesen egy ilyen különleges estéhez megfelelő zene is dukál, a buli rezidense DJ Petrényi, míg a PeGi Vigadóban Ignácz Márkó húzza a talpalávalót.

22 óra: Születésnaposok éjszakája

Februárban születtél? Akkor ez a te estéd lesz!

A Mamma Miában minden a hónap szülöttei körül forog majd. A februári szülinaposok a nyíregyházi szórakozóhely vendégei, szombat éjjel nem kell belépőre költeniük. Hab a tortán, hogy két terem, két zenei stílus, így két buli közül választhatnak: míg odalent Geczo és Mess retróslágereket pörget, az emeleten Mr. Aradványi diktálja az ütemet. Az este 20 pluszos.

22 óra: Csajos szombat

A jól összeszokott DJ-páros, Pégé és Tekk azt ígéri, hogy hatalmas bulit csap a mátészalkai Club Passion-ben. Aki nem hiszi, járjon utána!

Hagyd a Valentin-napi romantikázást vasárnapra, ne maradj ki a hétzáró bulikból! Ízelítőül: szombaton a nyíregyházi Karma Event Clubban forró latin hangulat vár, amit Tittyman élő kongashow-ja koronáz meg.