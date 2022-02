Semmivel nem hasonlítható össze a párizsi íze, hiába legyintenek rá sokan: ez a felvágott a legjobb reggeli, és, ha minőségi alapanyagokból készül, nem csupán finom, de tápláló is. Ám sokan már le se veszik a boltok polcairól, hiszen tele lehet adalékanyagokkal, mesterséges színezékekkel és tartósítószerekkel. Ez főleg most aktuális kérdés, hiszen a koronavírus-fertőzésen átesettek rengetegen tapasztalták, hogy bár a fertőzést legyőzte a szervezetük, a vírus előhozott olyan gyulladásos bélbetegségeket, melyek mellett létfontosságú a tartósítószer-mentes étkezés. De párizsit nem csak a boltban lehet venni: néhány eszközzel, és egy jó recepttel magad is elkészítheted!

Boros Valit, a szabolcsi csodaháziasszonyt legtöbben a konyhai praktikáiról ismerik, több, mint százezer háziasszony követi az interneten, hogy milyen újabb csodával áll elő. Nem titkolja, hogy szeretne minél inkább visszatérni a gyökerekhez: vagyis tartósítószer- és adalékanyag mentes élelmiszereket tenni a család asztalára. Ehhez vegyszermentes konyhakertet tart fent, minden évben befőzi a bőséges termést, és saját vágású állatokból biztosítja maguk számára a húst. A hagyományos, adalékanyagmentes életmód mellett azonban nem kell lemondani a felvágottakról sem, Valika rendszeresen készíti a bolti termékek egészséges változatait otthon. Így nem maradhat ki a repertoárból a házi párizsi sem. Természetesen ennek a receptjét is megosztott a követőivel; érdemes egy próbát tenni vele, ha nem akarsz lemondani a párizsi ízéről!

Néhány eszközt érdemes beszerezni a házi felvágott-készítéshez: Valika sonkaprést és kuttert, vagyis húsaprító gépet használ: utóbbi sokkal finomabbra darabolja a húst, mint a húsdaráló. Első kísérletezésnél használhatsz más aprítót is; a sonkaprés azonban szükséges kellék a házi felvágottakhoz.

A tökéletes házi párizsi receptje

Hozzávalók:

1 kg sertés lapocka

30 dkg zsírszalonna

20 gramm só

1 gramm gyömbér

2 gramm szerecsendió

1 gramm kömény

1 gramm hagymapor

2 gramm paprika

18 dkg zúzott jég (hűti és lazítja a húst)

Elkészítés:

Daráld apróra a húst és a szalonnát, majd add hozzá a fűszereket, és zúzd össze a jeget.

Ezután tedd bele az aprítóba vagy kutterbe a darált masszát, add hozzá a fűszereket és a jég felét, és pár percig járasd a gépet. Ezután add hozzá a jég másik felét, és addig őröld, míg homogén massza nem lesz.

Ha ez megvan, jöhet a prés: tedd bele a masszát, és az egészet tedd egy éjszakára a hűtőszekrénybe.

Másnap a prést állítsd egy fazék vízbe úgy, hogy a víz addig érjen, ameddig a présben a húsmassza – ha alacsonyabban van, nyers marad a felvágott teteje.

80 Celsius fokon abáld két és fél órán át a masszát – a sonkaprésekhez jár hőmérő is, így tökéletesen tudod szabályozni a hőfokot. A főzés után, ha kihűlt a massza, a préssel együtt a hűtőbe. Másnap már kivehető a présből a párizsi, és szeletelhető is.

Boros Vali elmondta, hogy az így készített párizsi fóliába csomagolva a hűtőben egy hétig áll el, de szeletelve és vákuumozva mindig fagyaszt le egy tíz szeletes adagot.

