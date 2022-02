Folyamatos a jelentkezés a Tündérszépek 2022 szépségversenyünkre, amire még Te is nevezhetsz! Akár saját képeidet is beküldheted vagy választhatod azt a lehetőséget is, hogy fotósaink készítik el első sorozatod.

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok....

A versenyre 18-29 év közötti lányok jelentkezését várjuk, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb!

A 18 éves Barbara már a fotózáson is részt vett, amit nagyon élvezett, ahogy ez a videón is látszik. A fiatal lány Kislétáról érkezett, imád énekelni és táncolni. A versenyre azért jelentkezett, mert nagyon tetszik neki a modellkedés.

Ha neked is folyton a szépséged dicsérik, szívesen mosolyognál a címlapokon, a tévében, a modellkarrier minden vágyad, jelentkezz most a Tündérszépek országos szépségversenyre!