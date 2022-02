Immár negyedik alkalommal indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre már december közepe óta jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek.

Nevezni saját képekkel is lehet, de ha szeretnéd, profi fotósaink is elkészítik az első fotósorozatod. Ebből mutatunk egy kis ízelítőt most kedvcsinálónak.

Niki a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium végzős diákja, aki szabadidejében szeret táncolni. Emellett szeret énekelni, rajzolni, és a körmök készítése sem áll távol tőle. A versenyre azért jelentkezett, hogy kipróbáljon valami újat és hogy pozitív tapasztalatokat szerezzen.

Ilyen volt Niki fotózása:

Most rajtad a sor, hogy jelentkezz!

Élj a lehetőséggel és lépj ki a rivaldafénybe, legyél te 2022 Tündérszépe!