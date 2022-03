Tücsök ciripelt, gólya kelepelt, béka brekegett szerda délelőtt Nyíregyházán a megyeházán. Az állatok felvételről bejátszott hangversenye csupán az egyik feladvány volt az általános és a középiskolás diákok számára, ugyanis a díszteremben rendezték meg a Ne heverj parlagon! elnevezésű környezetvédelmi verseny idei megyei döntőjét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ közös szervezésében, az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal támogatásával.



Mielőtt a fiatalok elkezdték volna a hat játékos és sok-sok ismeretet igénylő feladat megoldását, köszöntő gondolatok hangoztak el. Sipos Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának főosztályvezetője örömét fejezte ki, hogy a koronajárvány-vírus visszaszorításának köszönhetően ismét lehetővé vált a személyesen jelenlét a sorban immár tizenegyedik megmérettetésen.



– Az a célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy minél több információval rendelkezzenek a fiatalok a parlagfűvel és a környezetvédelemmel kapcsolatban, s ezeket az ismereteket adják át az időseknek és a kortársaiknak is – fogalmazott a főosztályvezető. – A parlagfű Amerikából került Európába, s a Kárpát-medencében kedvező környezetre talált. Jól érzi itt magát, egyre jobban elterjedt, s óriási tömegben szórja szét a pollenjeit, gondokat és károkat okozva a humánegészségügynek és a mezőgazdaságnak. Ez a verseny is hozzájárul ahhoz, hogy az információk eljussanak a lakossághoz, ezzel is csökkentve a parlagfű veszélyének kockázatát. A parlagfű gondjait rövid időn belül nem tudjuk megoldani, de korlátozhatjuk a szaporodását – tette hozzá Sipos Tibor.



A megyei döntőt megtisztelte jelenlétével Jordán László, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal igazgatója is. Köszönetet mondott a szervezőknek, hogy a megyénket is érintő ukrán-orosz válság ellenére megrendezték a versenyt, ráadásul kitartó munkával tizenegy éve lelkes és elkötelezett házigazdái a rendezvénynek.

– A versenynek mindenki a győztese. Még azok is, akik nem lesznek az első három helyezett között, hiszen mindenki több lesz a megmérettetés által – jelentette ki Jordán László.



Elmondta gondolatait Gábriel Géza, az Agrárminisztérium főosztályvezetője is. Beszédében utalt arra, hogy a parlagfű terjedésének visszaszorítása érdekében fontosak a bírságok, de sokkal hatékonyabb a védekezés, ha már a fiataloknál elkezdődik a környezet védelmére nevelés. Kiemelte, hogy mindehhez természetesen kellenek érdeklődő diákok, lelkes felkészítő pedagógusok, és a versenyt megszervező felnőttek is.



A parlagfű elleni védekezésben fontos az ismeretátadás és a szemléletformálás is. Ezt már Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója emelte ki. Utalt arra, hogy a parlagfűmentes környezet megteremtésében fontos szerepe van a feltörekvő nemzedéknek.



Az általános iskolások között 5, a középiskolások között 6 csapat versenyzett. A feladatok érintették a parlagfüvet, a természetvédelmet, a környezetvédelmet, szükség volt logikára, gyorsaságra, s a bevezetőben említett állati hangok miatt még jó fülre is.



Az általános iskolások versenyét az újfehértói Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Zöldikék nevű csapata nyerte.

– Most indultunk először ezen a rendezvényen. Természetesen nagyon örülök a sikernek, de azt nem győzöm hagsúlyozni, hogy gyermekek szorgalmának és tudásának köszönhető ez a győzelem – mondta el érdeklődésünkre a diákok felkészítője, Kosztyu Gábor biológia-testnevelés szakos pedagógus.

A végeredmény



Általános iskolák: 1. Zöldikék, Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Újfehértó, 2. Kiirtók, Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola, 3. Kertászok, Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Nyírtelek.

Középiskolák: 1. Parlagi manók, ÉASZC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző iskola, Nyíregyháza, 2. A 3 Zserbó, ÉASZC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Nyíregyháza, 3. Parlagi Manók, ÉASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola, Nyíregyháza.