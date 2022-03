A természetet járó kirándulók megyénkben is találkozhatnak ezekben a hetekben elhullajtott agancsokkal.

Fontos azonban mindenkinek tudna, hogy a szarvasbikák elhullajtott fejdíszeinek gyűjtése, illetve elvitele csak az adott területen gazdálkodó vadászatra jogosult szervezet hozzájárulásával történhet.





A felvásárló is szabályt szeg



Az engedély nélküli gyűjtés szabálysértés, de a Büntető törvénykönyv alapján lopásnak is minősülhet. Bizonyos esetekben – ha valaki szándékosan hajtja a vadat – több százezer forintos vadvédelmi bírság is kiszabható az illegális agancsozásért a vadgazdálkodási törvény értelmében, sőt még börtönnel is sújtható állatkínzásról is szó lehet.

Ha valaki az illegálisan gyűjtött agancsot felvásárolja, az orgazdaság vétségét követi el, s ezt ugyancsak szigorúan bünteti a törvény. Az elhullajtott agancs fontos információkat is ad a vadgazdálkodó számára az adott egyedre és az állományra vonatkozóan, a gyűjtés ezért is csak a vadászatra jogosult engedélyével történhet.





Megsérülhet a vad



Aki pedig engedéllyel rendelkezik, keresés közben annak sem szabad hangoskodással zavarnia, meghajtania a vadat, hiszen mindez az állatok sérüléséhez vezethet. A bikák menekülés közben leverhetik az egyébként még levetésre nem érett agancsot, ami koponyasérüléshez, az agancstőnek nevezett csontnyúlvány töréséhez vezethet.





Mindenkinek az érdeke



Az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a vadgazdálkodó szervezetek érdekképviselete, kéri a természetjárókat és az agancsgyűjtés iránt érdeklődőket: ismerjék meg az erre vonatkozó szabályokat és tartsák be az előírásokat, hiszen ez a vadállomány, a tervszerű vadgazdálkodás, a lakosság és a természetkedvelők érdeke is.

Borítókép: Az illetékes vadásztársaság tulajdona | Fotó: vadaszlap.hu