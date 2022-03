Árgus szemekkel figyelik a vadásztársaságok az április 15-ei dátumot, hiszen akkor kezdődik az őzbakvadászati szezon. Addigra már ismerni kell a vadászterületen tanyázó bakokat, de ugyanúgy fontos tudni azt is, hogy mely hazai és külföldi vadászokra számíthatnak. Készül a szezonra a Nyírmihálydi Vadásztársaság is.

A selejtezésé a főszerep

– Tavaly abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy már tudtunk fogadni külföldi és belföldi vendégvadászokat is. Főleg Csehországból és Szlovákiából látogattak el hozzánk vendégek. A általuk elejtett őzbakok száma meghaladta a hatóság által eredetileg jóváhagyott számot, ezért a nyírbogáti vadásztársasággal közösen tudtuk megoldani a tényleges darabszámot. A vendégeink végül 17 darab őzbakot hoztak terítékre – mondta érdeklődésünkre Darvai János vadászmester.

– Tavaly nem voltak érmes trófeáink, ugyanis a selejtezés kapta a főszerepet, hogy javuljon az őzbakállomány minősége. Az egészséges, élet­erős örökítőállományt meghagytuk, illetve meghagyjuk még ebben az esztendőben is, mivel a minőség javítása most is a célunk.



– Ebben az évben 15-20 őzbakot szeretnénk terítékre hozni szeptember végéig, de még a szakhatóságtól nem kaptuk meg a tényleges jóváhagyást. Kimondottan selejt bak elejtésére törekszünk. Az idén a belföldi vadászokat részesítjük előnyben, többen közülük visszatérő vendégeink. Jönnek a Dunántúlról, de érkeznek Hajdú-Bihar és Békés megyéből is. A Békés megyeiek kíváncsiságból jöhetnek, nem hiszem, hogy nekik nagy perspektíva lenne egy nyírségi őzbakvadászat.



– A tapasztalt bakvadászok egy kicsit kivárnak, hogy minél jobban színesedjen az agancs, hogy ne a legfrissebb tisztítás legyen rajta, ezért inkább májusban érkeznek. Igaz, akkor már van takarás bőven, de ettől izgalmasabb számukra a kihívás.