Magyar kezdeményezésre minden év márciusának második csütörtökét a vese világnapjának nyilvánították 2006-ban. A nap elsődleges célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a vese központi szerepére, a megelőzés és a szűrés fontosságára, annak érdekében, hogy már a veseelégtelenség első jeleinél az érintettek szakszerű ellátásban részesülhessenek.



– A vesék a kiválasztás szervei, amelyek működése feltétlenül szükséges az életünk fenntartásához, az egészség megőrzéséhez. A vesék elsődleges feladata a testfolyadékok egyensúlyban tartása, ásványi anyagokat szűrnek ki a vérből, a felesleget pedig a vizelettel kiürítik. Szabályozzák a testünkben levő folyadék és só mennyiségét, fenntartják egyensúlyát. Fontos szerepük van a vérnyomás szabályozásában, a vörösvértestek képzésében és az egészséges csontozat szilárdságának megőrzésében – mondta a világnap apropóján dr. Balku István, a B. Braun Avitum Hungary Zrt. 2. számú nyíregyházi dialízisközpontjának igazgató főorvosa.



A népbetegségek, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás terjedésével, a társadalom öregedésével párhuzamosan jelentősen nőtt a krónikus vesebetegségben szenvedő betegek száma is. Napjainkban a világon becslések szerint 850 millió embert, azaz a népesség kb. 10 százalékát érinti ez a probléma, Magyarországon számuk 1,5 millióra tehető. 2017-ben a 12. vezető halálok volt a világon a vesebetegség, 2040-re a jelenlegi trendeket figyelembe véve az 5. helyre léphet elő.

Életminőség, életkilátás

Hazánkban a krónikus vesebetegség évente mintegy 1500 ember haláláért tehető felelőssé. Kialakulása jelentősen rontja az életkilátásokat, az életminőséget, és fokozza a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát. Mindemellett a vesebetegség kezelése jelentős anyagi terhet jelent a társadalomnak, az egészségügyi ellátórendszernek is.

– A betegség előrehaladtával vesepótló kezelés válik szükségessé. Magyarországon mintegy 6000 krónikus veseelégtelenségben szenvedő beteg számára biztosítják az életben tartó dialíziskezelést. Valamivel több mint 1000 beteg van vesetranszplantációs várólistán, évente 200-300 vesetranszplantáció történik hazánkban – sorolta az adatokat a belgyógyász, nefrológus és diabetológus főorvos.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében három dialíziscentrumban (Mátészalka, Kisvárda és Nyíregyháza) kezelik, gondozzák a dialízisre szoruló 350 beteget, melyből 60-an az otthon végezhető úgynevezett hasi dialízisben (peritoneális dialízis), a többiek a művese­állomásokon történő gépi művesekezelésben részesülnek (hemodialízis) hetente 3 alkalommal. Megyénkben jelenleg 58 beteg van transzplantációs várólistán – mondta dr. Balku István.



Elengedhetetlenül fontos tehát a betegség – lehetőség szerinti – megelőzése, mielőbbi felismerése, korai stádiumban a diagnosztizálása és a szakszerű kezelés elkezdése. Ehhez nélkülözhetetlen az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése, a népesség vesebetegségekkel kapcsolatos ismereteinek szélesítése, a rendszeres szűrővizsgálatok, különösen a veszélyeztetett betegcsoportokba tartozóknál.

Nyolc alapszabály

Ezt szolgálja a nefrológusok által megfogalmazott 8 alapszabály is. Mozogjunk rendszeresen, tartsuk fitten magunkat! Az egészséges életmód rendszeres mozgás nélkül elképzelhetetlen. A mozgás az a „gyógymód”, amelynek a legtöbb betegség (szív-érrendszeri betegségek, elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás, csontritkulás) megelőzésében, kezelésében bizonyítottan pozitív szerepe van.

Rendszeresen ellenőriztessük a vércukorszintünket és a vérnyomást! A cukor- és a magasvérnyomás-betegség a két leggyakoribb oka a vesebetegség kialakulásának. Időben felismerve, hatékonyan kezelhetőek, ez pedig jelentősen csökkenti a vesekárosodás kockázatát.

Étkezzünk egészségesen, vigyázzunk a testsúlyunkra, ugyanis az elhízásnak jelentős szerepe van a diabétesz, a magas vérnyomás, a szív-érrendszeri betegségek és a vesebetegség kialakulásában. A vese védelme érdekében fontos a sóbevitel csökkentése napi 5-6 grammra. Előnyös, és a sóbevitel könnyebben kontrollálható, ha a saját magunk friss alapanyagokból készült ételeket fogyasztunk és kerüljük az utólagos sózást.

Fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot! A javasolt mennyiség naponta 2 liter, vagy 8 pohár víz fogyasztása, de ez függ az évszaktól, a kísérő betegségektől és a vesebetegség stádiumától is.

Ne dohányozzunk! A dohányzás szervezetet károsító hatása régóta ismert, többek között csökkenti a vese vér­átáramlását, növeli a vesedaganatok és a szívelégtelenség kialakulásának esélyét is.

Kerüljük a vény nélkül kapható fájdalomcsillapító gyógyszerek rendszeres fogyasztását, mert ezeknek a gyógyszereknek a rendszeres használata bizonyítottan vesebetegséget okoz, illetve gyorsítja a vesefunkció romlását a vesebetegeknél.

Ellenőriztesse vesefunkcióját, ha egy vagy több „nagy kockázati tényezővel” rendelkezik, ha cukorbeteg, magasvérnyomás-betegsége van, túlsúlyos vagy elhízott, illetve ha a családjában előfordult már vesebetegség – tanácsolja a főorvos, annak érdekében, hogy minél többen, a lehető leghosszabb ideig élhessenek egészséges vesével.