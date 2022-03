– Minden mozgásnak van jótékony hatása, hiszen a mozgás maga az élet – ezt mondja Katus Attila, aki a napokban a Mozdulj, Nyíregyháza! sorozat vendégeként a Continental Arénában tartott best body aerobik edzést. A sportaerobik világ- és Európa-bajnoka visszatérő vendég a megyeszékhelyen, de az ország szinte minden pontján találkozhatnak vele a mozogni vágyók.

Úgy véli, ideális esetben mindenkinek olyan mozgásformát kellene választania, amiből a legtöbb egészségügyi előnye származik, amire a szervezetének leginkább szüksége van. Természetesen azt is örömmel látja, ha valaki pusztán egészségmegőrzés szempontjából, „csak” hobbiból sportol, és elkerüli a mozgásszegény életmódot – ez is sokkal több, mint a semmi.

Bízzuk szakemberre!

– Vannak, akik kedvtelésből mozognak, ám sokan közülük nem olyan formát választanak, ami a leginkább támogatja az egészségüket, ami az életkoruknak, egészségi állapotuknak, súlyuknak, izomzatuknak megfelelő terhelést jelent. Ebben az esetben a fejlődés, változás mértéke kisebb, a sérülésveszély pedig nagyobb lehet. Vannak, akik tudatosan választanak edzéstípust, nem elégszenek meg az egészségük megőrzésével, a fittségi szintjüket szeretnék növelni, erősebbé, gyorsabbá válni, a koordinációs készségüket, ízületi mozgékonyságukat fejleszteni – ők vannak kevesebben.

– Itt motiváltabbnak, eltökéltebbnek kell lenni a mindennapokban, de cserébe nagyobb eredményeket lehet elérni. Komoly probléma, hogy gyakran találkozom olyanokkal, akik internetes tartalmak alapján edzenek vagy étkeznek és nem a szakemberek instrukcióira hagyatkoznak. A kontrollálatlan internetes tartalmak, a végzettség nélküli álszakemberek, influenszerek komoly károkat okozhatnak az emberek egészségében és gondolkodásmódjában, ezért érdemes inkább szakemberekhez fordulni.

– Egy-egy életmódprogram kialakításakor vannak általános, mindenkire érvényes és alkalmazható szabályok, és vannak személyre szabottak. Ha csak a mozgást nézzük: máshová kell helyezni egy mozgásprogram hangsúlyát idősebb korban, amikor az izmok egy része már elvész, és az ízületek beszűkültek, más típusú mozgásra van szükségük a túlsúlyosaknak, megint másra a cukorbetegeknek, ezeket érdemes számításba venni – folytatja Katus Attila, aki úgy fogalmaz: a jól felépített, rendszeres testmozgásnak nemcsak egészségmegőrző szerepe van, de bizonyos mértékig akár az idő kerekét is vissza lehet vele forgatni.

Nem érdemes halogatni

– A testünk a legjobb barátunk, ami, ha megadjuk neki azt, amire szüksége van, és nem zsákmányoljuk ki, hosszú időn át megbízhatóan „szolgál” bennünket. Ha jó minőségű ételeket eszünk, számunkra megfelelő étrendet folytatunk, étrend-kiegészítőket fogyasztunk, rendszeresen mozgunk, eleget alszunk, nem romboljuk a szervezetünket alkohollal, cigarettával, drogokkal és jól viszonyulunk a stresszhelyzetekhez, a testünk sok negatív hatástól képes megvédeni bennünket. Ezek a napi küzdelmek megtérülnek. Nem érdemes halogatni, minél később kezdi el valaki, annál nehezebb a fotel helyett majd a mozgást, az egészséges életmódot választani, hiszen az évek múlásával gyarapodnak a kilók és a megoldandó problémák, az életenergia viszont csökken.

– Az elhízás Magyarországon rengeteg gondot okoz mind az egyén szintjén, mind a társadalom szempontjából. A túlsúly kialakulásának oka nemcsak a mozgásszegény életmódban, hanem a rossz étkezési szokásokban is keresendő. Sajnos, a szakma itt sem tud elég hangos lenni: kevesekhez jutnak el a fontos üzenetek. A Covid első két hulláma egyértelműen megmutatta, hogy a túlsúly mekkora kockázatot jelent, és az is kiderült, hogy az egészséges életvitellel nemcsak rengeteg pénzt spórolhattunk volna meg, de sok fájdalomtól is megkímélhettük volna az érintett családokat.

– Nekünk az is a feladatunk, hogy megmutassuk, mekkora a különbség a mozgással teli és az anélkül töltött élet között. Aki sportol, megtapasztalja, hogy magasabb az energiaszintje, jobb megoldást talál a problémákra, könnyebben viseli a stresszt, és az emberi kapcsolatai is jobban működnek – mondja Katus Attila, aki szerint annak, aki sportolni kezd, a fokozatosság elvét kell követnie.

Lassan, türelmesen

– Sokan türelmetlenek, túl sokat várnak el maguktól, és azonnali eredményt akarnak, de mivel az elmarad, a kudarcélmény hatására abbahagyják a testmozgást. Vegyük a gyaloglás példáját. Én azt szoktam javasolni, hogy kezdjük 5 perc gyaloglással, ami később lehet 10, 20, majd 25. Ha elértük a 20 percet, már tempósabban is lehet gyalogolni, majd jöhet a kocogás, később pedig a futás. Érezni fogjuk, hogy egyre erősebbek, állóképesebbek vagyunk, egy idő után pedig megérkeznek a pozitív visszajelzések a környezetünktől is, ami szintén hatalmas motivációt jelent a folytatásban.

– A sportoló szülőket gyakran éri az a vád, hogy a gyerekeiktől veszik el az időt – én azt vallom, hogy a mozgásra szánt idő nem önzés, sőt! A mába kell energiát fektetni ahhoz, hogy holnap rendben legyünk. Aki nem sportol, könnyebben megbetegszik, nem lesz energiája, nehezebben regenerálódik, és az egészségtelen életmód következményeként számos olyan betegséggel – szív- és érrendszeri problémák – kell megküzdenie, amelyek Magyarországon a vezető halálokok közé tartoznak.

– Azt szoktam kérdezni az iskolásoktól, szeretnék-e, ha a szüleik sokáig élnének, sokáig egészségesek lennének? A válasz természetesen mindig igen – olyankor elmondom nekik, hogy a szüleik nem azért mennek el időnként otthonról, mert nem akarnak velük lenni, éppen ellenkezőleg: azért sportolnak, hogy minél tovább együtt lehessenek, és sok-sok szülinapot, karácsonyt és minőségi időt tölthessenek el velük. Az egészséges életmód programja akkor hatékony, ha jól érezzük magunkat benne, ebben pedig hasznos lehet egy társ, vagy a támogató környezet – részletezi a szakember, akit a pandémia sportra mozgásra gyakorolt hatásáról is kérdeztünk.

Nem éltünk az eséllyel

– Azt gondoltam, hogy a koronavírus-járvány alatt és annak hatására sokan kezdenek el sportolni, de nem ezt történt. A C- és D-vitamin-fogyasztás nőtt, de ennél sokkal több nem történt. Sokan rezignáltabbá váltak, depresszióba süllyedtek. Pedig a pandémia és a bezártság esélyt adott arra, hogy a felszabaduló időt az egészségünk fejlesztésére fordítsuk.

– Az adatok azt mutatják, hogy az egészségi állapotunk most rosszabb, mint amilyen a vírushelyzet előtt volt. Engem mindig a sport, a mozgás és az egészséges életmód segített ki a bajból, erősített meg: nekem ez a mankóm, ezért a pandémia alatt is megpróbáltam a lehető legjobb kondícióban lenni, hogy minél kevesebb esélyt adjak a vírusnak. Igyekeztem a csoportjaimat is fitten tartani: online programokat és edzéseket tartottam, és akinek csak tudtam, segítettem egészségesnek maradni.

– A diákoknak sokáig nem volt testnevelésórájuk, ezzel a fizikai és a mentális fejlődésük is megakadt, de azok is megszenvedték ezt az időszakot, akik nem tudtak edzésre járni. Amit mi, edzők, oktatók hosszú évek alatt felépítettünk, az egyik napról a másikra összeomlott. Az aerobik különösen megsínylette a pandémiát, az emberek félve mentek olyan helyre, ahol többen vannak egy légtérben. De mi nem adjuk fel, mert tudjuk, hosszú távon ez az egyetlen út.