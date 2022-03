Nehezen teltek a horgászok számára a téli hónapok, de immár márciust mutat a naptár. Igaz, éjszakánként még lehűl a hőmérséklet, de már ez sem riasztja vissza a horgászokat. Összeállításunkban annak jártunk utána, mikor nyitnak ki a horgásztavak.





Bővítették a pazonyi tavat



– Február utolsó hétvégéjén már kinyitottunk – tájékoztatta lapunkat Petrilla Csaba, a Pazonyi Horgásztanya gazdája. – Már akkor nagyon sokan jöttek, úgy tűnik, hosszú volt a három hónap szünet a horgászok számára. Folyamatos most már a nyitvatartás nálunk, hét közben és a hétvégén egyaránt jöhetnek a vendégek. A tavat a téli szünetben bővítettük déli irányba, majd ősszel oda is szeretnénk egy faházat építeni, jelenleg öt kis épület vár a horgászokra. Változó, hogy ki mennyit időt tölt nálunk.

– Van olyan horgász, aki 48–72 órára jön hozzánk, de a nyári hónapokban egy hétre, sőt olykor még tíz napra is foglalnak faházat ennek a hobbinak a kedvelői. Most még főleg csak a tokhal mozog, de lassan a ponty is keresni kezdi az élelmet.

Folyamatosan nyitva van a Verba tanyai horgásztó is. Mint Verba Tamás üzletvezetőtől megtudtuk, jelenleg a téli nyitvatartás szerint üzemelnek, vagyis hétköznap és a hétvégén 7 órától 17 óráig van lehetőség horgászatra. Májustól már hosszabb ideig áztathatják a zsinórt a vendégek. Március végén, április elején lesz telepítés, 20 kilogramm feletti pontyok és amurok érkeznek a tóba. Most még bizony hideg a víz, keresni kell a halat, de azért 5-8 kilogrammos halak már horogra akadnak.

Márciusban és áprilisban előzetes bejelentkezés alapján csak a hétvégeken várja a horgászokat a dögei Bertók-tó, májustól már a hétköznapokon is nyitva lesz.





Szépítenek, építenek



– Tervezünk telepítést, nagyobb tokhalat, valamint compót, süllőt és pontyot teszünk majd a vízbe – tudtuk meg Bertók Viktor tulajdonostól. – Most is dolgozunk a környezet szépítésén, díszbokrokat és sövényeket ültetünk. Tavaly elkészült két faház alapja, most építjük rá a házakat. Összesen hat faház lesz, egy-egy oldalra 3-3 faház épül.

A demecseri Rober-tó áprilistól várja majd a horgászokat. Mint Rátkai Ferenc tógazda elmondta, saját nevelésű halakat tesz a tóba.

Február végétől egyelőre csak a hétvégeken várja a vendégeket az Orosi-tó.

– Úgy tervezem, hogy március végétől leszünk majd nyitva mindennap, hiszen most még nincs olyan jó idő, bár azért jönnek már a horgászok. Az ősszel fehér tokhalak kerültek a vízbe, az idén nagy testű pontyokkal és amurokkal szeretném gazdagítani az állományt – mondta Hódi László tulajdonos.





Munkálatok a halneveldénél



Türelmetlenek már az Erdélyi Major törzsvendégei, azonban most még egy kis türelmet kér tőlük Erdélyiné Széplaki Zita tulajdonos.

– A halneveldénél a partot erősítjük, s ez bizony igen nagy munkával jár. Több­kamionnyi követ hoznak a járművek, s azokat szinte egyesével helyezik el a leengedett vizű meder partján a szakemberek. Nem akarjuk a horgászokat kitenni a nagy zajnak, a munkálatoknak, ezért nem nyitottunk még ki. Bízom abban, hogy a héten befejeződnek a munkálatok, s akkor jöhetnek már a horgászok. Mivel ígérgetni nem akarok, arra kérek mindenkit, kövesse a közösségi oldalunkat és a honlapunkat, az interneten a nyitásról időben tájékoztatjuk őket – tette ­hozzá Erdélyiné Széplaki Zita.

Borítókép: A tokhalak már igencsak mozgolódnak | Fotó: Pazonyi Horgásztanya