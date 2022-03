Ismét bebizonyosodott, hogy három a magyar igazság. A Demecserben élő Vitális Zsombor ugyanis háromszor is az első helyen végzett a Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás (FeHoVa) vadászkürtös versenyén. A harmadik dicsőséget a közelmúltban zsebelhette be a február derekán megtartott rendezvényen. A fiatal tehetségeket több szempont alapján értékelte a zsűri: figyelték a tempót, a dinamikát, az intonációt és a zenei összhatást. A zenei szempontok mellett lényeges továbbá a versenyző ünnepi és vadászias megjelenése, valamint a kalap is elengedhetetlen eleme az öltözéknek.





Megmaradnak a szép emlékek



– Volt kötelező és szabadon választott darab is. Kötelezőként a „Vadászat vége – Hallali” című szignált kellett eljátszanom a vadászok jelzőkürtjén, a szabadon választott dallam pedig az volt, ami a vadászat legvégén szokott felcsendülni, s ez a Viszontlátásra – avatta be a részletekbe szerkesztőségünket a 21 esztendős fiatalember, aki ezzel a sikerével el is köszönt a versenytől, ugyanis jövőre már „kiöregedik” az ifjúsági kategóriából. Az első győzelmét még 2016-ban szerezte, majd egy év múlva is felállhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára, s mindezt megkoronázta az idei szereplése. – A verseny előtt pár héttel már megkezdtem a felkészülést, naponta egy kis időt a gyakorlásra fordítottam. Jó érzés, hogy ezen a megmérettetésen háromszor is eredményesen szerepeltem, úgy gondolom, amit el lehetett érni, azt maximálisan elértem, jobbat nem is kívánhattam volna magamnak.

– Szerettem ennek a versenynek a légkörét, a FeHoVa keretében sok vadászkürt­együttessel is találkozhattam. Sajnálom, hogy a korom miatt jövőre már nem indulhatok el rajta, de ezek a szép emlékek örökre megmaradnak.





A gyülekezéstől a terítékig



– A kívülállók nem is tudják, hogy a jelzőkürtnek milyen fontos szerepe van a vadászatban. Több évszázados múltra tekint vissza a zene és a vadászat szoros összefonódása. A kürt jelzi a gyülekezést, szavára indul meg a vadászat, megszólal a hajtás kezdetén és végén, valamint a terítéknél, a végtisztesség megadásakor is felhangzik a kürtszó. Mindegyik terítéken lévő vadnak – például a szarvasnak, a vaddisznónak, az őznek, a nyúlnak, a szárnyas vadnak – megvan a saját szignálja, azokat mindig eljátsszák a kürtösök.

– A vadászat etikai kódexe előírja, hogy milyen sorrendben kell a dallamokat eljátszani. Különleges hangulata van a vadászatot lezáró eseménynek. Általában olyankor már besötétedik, a máglyák lángja világítja meg a környéket, s az aznapi vadászatot összesítő jelentés után felcsendül a kürtszó. Ünnepélyes, méltó lezárása ez az egész napi vadászatnak. Öt éve veszek részt vadászatokon, főleg a teríték melletti zenélésre kérnek fel. Szinte visszajáró vendég vagyok Bujon, Bátorligeten, Újfehértón, Rudabányácskán, Vámosatyán és természetesen Demecserben is, mindenhol szeretettel fogadnak – mesélte Vitális Zsombor, aki a megyei vadászkamara kürt­együttesének is az alapító tagja. – A kedvencem a „Terítéken a vaddisznó” című szignál. Ezt tanultam meg legelőször, ennek a dallama fogott meg a legjobban. Korábban sokat fújtam ezt a szignált, de az afrikai sertéspestis megjelenése óta ritkán van az elejtett állatok között vaddisznó.





Eddig nem volt vadászavatás



Tavaly nyáron megszerezte a vadászengedélyt a Debrecenben igazságügyi igazgatási szakon tanuló egyetemista, de azóta még nem hozott terítékre egyetlen vadat sem, így nem is volt még része „vadász­avatásban”.

– Sok szép élményt nyújt a vadászat, de szívesebben veszem kezembe a kürtöt, mint a lőfegyvert – jegyezte meg a beszélgetés végén mosolyogva Vitális Zsombor.

Borítókép: Vitális Zsombor versenyzés közben | Fotó: Szigeti Edit