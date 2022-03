2022. március 1-én elindult a Tündérszépek országos szépségverseny regionális fordulója. Ha szeretnél nevezni, még nem késő, március 22-ig ezt itt megteheted: nevezz mielőbb!

Akár saját képeidet is beküldheted vagy választhatod azt a lehetőséget is, hogy fotósaink készítik el első sorozatod.

Hajni jelenleg egy fitnessteremben dolgozik recepciósként Nyíregyházán. Emellett személyi edzőként is tevékenykedik a fiatal lány, így akár téged is formába hozhat. A tanulmányokat sem hanyagolja el, fogorvos asszisztensnek készül, ezért harmadik munkaként egy rendelőben is dolgozik.

Hajni 6 éves kora sportol: az úszás, a box, a tánc és a fitness is közel áll a 20 éves lányhoz.

Több szempontból is jó lehetőségnek tartja a Tündérszépek 2022 versenyt, ezért élt a lehetőséggel és jelentkezett.

A versenyre 18-29 év közötti lányok jelentkezését várjuk, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb!

A regionális forduló ugyan már elindult, de még nem késő nevezni!

Jelentkezz, és legyél te 2022 Tündérszépe!