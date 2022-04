A legtöbb horgász a családjával szeretné eltölteni a szabadidejét a vízparton, de ahhoz az kell, hogy mind a gyermekek, mind a feleségek (illetve a barátnők, a menyasszonyok) megszeressék a horgászatot.

Úszóssal vagy fenekezőssel

Erre kiváló lehetőséget nyújt a hétvége, hiszen szombaton a fiatalokat, vasárnap pedig a nőket várja a Pecamánia Road Show a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztóhoz.

A gyermekhorgászversenyen április 30-án a 6-14 éves korú ifjak vehetnek részt – de csak szülői felügyelettel. A gyermekek versenyén úszós és fenekezős készséget egyaránt használhatnak a résztvevők. A gyülekező 8 órától lesz, a verseny 9 órától 14 óráig tart. A női horgászversenyt május elsején, vasárnap rendezik meg, a gyülekező szintén 8 órakor lesz, a megmérettetés 9 órakor kezdődik és 15 óráig tart.

Ráérezni az élményekre

A férjek, barátok segíthetnek a csalizásban, a szákolásban, de minden mást a gyengébbik nem képviselőinek kell elvégezniük. Talán most a lányok és az asszonyok is ráéreznek a horgászat semmihez sem hasonlítható szépségére, élményére, no meg a természet megannyi titkára.

A szombati és a vasárnapi verseny is ingyenes, az érdeklődők a 06-20/619-3134-es telefonszámon jelentkezhetnek.